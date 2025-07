Max Verstappen gibt ein kräftiges Lebenszeichen ab!

Der Niederländer fährt im Silverstone-Qualifying zum Pole Position für den Grand Prix von Großbritannien der Formel 1.

Er verweist das McLaren-Duo Oscar Piastri (+0,103 Sekunden) und Lando Norris sowie George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton und Charles Leclerc (beide Ferrari) auf die Plätze.

Stark präsentiert sich Ollie Bearman in seinem ersten Heim-Grand-Prix, er bringt seinen Haas ins Q3. Bitter: Aufgrund seiner Strafversetzung um zehn Startplätze>>> ist es ein brotloser Teilerfolg, sein achter Quali-Platz wird zum 18. Startplatz.

Colapinto-Dreher beendet sein Qualifying früh

In Q1 sorgt ein Ausrutscher von Alpine-Argentinier Franco Colapinto für eine zwischenzeitliche Unterbrechung. Der Youngster muss seine Teilnahme an der Session daraufhin auch beenden, wird das Rennen aus der letzten Startreihe in Angriff nehmen müssen.

Mit ihm verabschieden sich auch Nico Hülkenberg (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Sauber) und Liam Lawson (Racing Bulls).

Hamilton zeigt im Q2 auf

Für Jubel in Silverstone sorgt am Ende von Q2 zwischenzeitlich nicht Lando Norris - sondern Lewis Hamilton, der im Ferrari die schnellste Zeit des Mittelabschnitts abliefert.

Beendet ist das Qualifying nach Q2 für Esteban Ocon (Haas), Alex Albon (Williams), Isack Hadjar (Racing Bulls), Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) und Carlos Sainz (Williams).

