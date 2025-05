Sauber geht in Barcelona mit Spezial-Lackierung an den Start

KICK Sauber hat für das kommende Rennen in Barcelona eine Speziallackierung vorgestellt.

Das Team tritt dabei auch weiterhin in den gewohnten Farben Grün und Schwarz an, bekommt dabei aber ein "Pixel"-Update. Das Team von Nico Hülkenberg und Rookie Gabriel Bortoleto ist bereits in Miami mit einer speziellen Lackierung an den Start gegangen.

Sauber wird dabei nicht das einzige Team mit Speziallackierung sein: Wie schon in Monaco ziert auch in Katalonien die "Riviera"-Lackierung den McLaren MCL39.

Pressing play on our Spanish GP Special Livery... 💚▶️🧩 pic.twitter.com/cbr96RIfpy — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) May 28, 2025

Pixel perfect. Barcelona just got a digital upgrade. 🧩🖤💚#SpanishGP pic.twitter.com/icXt12R8Na — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) May 28, 2025