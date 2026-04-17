Russell würde Verstappen-Aus in Formel 1 bedauern

George Russell würde ein Aussteigen von Max Verstappen aus der Motorsport-Königsklasse bedauern. Der Brite betonte in einer digitalen Medienrunde von Mercedes zwar, dass die Formel 1 größer als jeder Fahrer sei.

Russell, der sich in den vergangenen Jahren öfter unerbittliche Duelle auf und auch außerhalb der Strecke mit dem vierfachen Weltmeister geliefert hatte, sagte auch: "Du willst Max nicht verlieren, denn wir fahren alle gern gegen ihn, das gehört zur Formel 1."

Verstappen grantelt derzeit vor allem wegen der massiven Regeländerungen, die nicht den Renn-Vorstellungen des Niederländers entsprechen. Die Fahrer müssen dabei unter anderem vom Gas gehen, um Energie für die Batterie zu gewinnen. Zudem kommt der neue Red Bull noch nicht in Fahrt.

Verständnis für Verstappen

Verstappen holte aus den ersten drei Rennen nur 12 Punkte, Russell dagegen 63. WM-Führender ist Russells 19 Jahre alter Mercedes-Kollege Kimi Antonelli aus Italien mit 72 Zählern.

Verstappen unternimmt vorher am kommenden F1-freien Wochenende wieder einen Ausflug auf den Nürburgring. Er testet auf dem legendären Kurs in der Eifel noch einmal für den 24-Stunden-Klassiker im Mai - zudem sammelt er dort den Fahrspaß, den er in der Formel 1 aktuell vermisst.

Russell kann das nur zu gut verstehen. "Wenn ich vier Titel vorweisen könnte, würde ich wahrscheinlich dasselbe tun", sagte er: "Ich kann absolut nachvollziehen, warum ihm das Fahren auf der Nordschleife ein Lächeln ins Gesicht zaubert."