Pole-Setter Lando Norris peilt am Sonntag in Spa-Francorchamps seinen dritten Grand-Prix-Sieg in Folge an, das prognostizierte Regenwetter könnte aber für Überraschungen sorgen.

Darauf setzt man auch bei Red Bull Racing, zumal auch Max Verstappen im Regen schon oft flott unterwegs war. Der vierfache Champion kam im Qualifying nicht über Platz vier hinter dem McLaren-Duo und Ferrari-Pilot Charles Leclerc hinaus. Qualifying-Ergebnis >>>

"Wir gehen davon aus, dass es morgen regnet", sagt Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko im ORF. Deswegen sei das Quali-Resultat auch keine Enttäuschung. "Wir sind auf das Rennen ausgerichtet, und da sind wir optimistisch."

Verstappen hofft auf trockenes Rennen

Gegenüber "Sky" sagt Marko sogar: "Wenn die Wettervorhersage stimmt und Regen ist, glaube ich, können wir auch um den Sieg mitfahren."

Am Boliden passte Red Bull die Flügeleinstellungen mit Blick auf das Regenwetter an, auf Kosten des Topspeeds, wie der Steirer erklärt. Verstappen betont indes, dass er auf ein trockenes Rennen hofft. "McLaren ist im Regen normalerweise auch sehr stark", sagt er.

Piastri ist enttäuscht

Das Papaya-Team sichert sich die in Spa besonders wertvolle erste Startreihe. "Das Auto ist das ganze Wochenende geflogen. Oscar und ich pushen uns gegenseitig, wir lernen voneinander, und es ist ein harter, aber guter Kampf", erklärt Norris.

Piastri ist nach der überlegenen Vorstellung im Sprint-Qualifying, als er fast eine halbe Sekunde Vorsprung gehabt hatte, aber ein bisschen enttäuscht. "Es wäre mehr möglich gewesen."

Der Grand Prix von Spa am Sonntag, ab 15 Uhr, im LIVE-Ticker >>>

