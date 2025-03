Melbourne-Pole-Setter Norris strahlt über "perfekten Start"

Lando Norris hat sich die erste Pole-Position in der Saison 2025 gesichert - und die zehnte in seiner Formel-1-Karriere.

Beim Grand Prix von Australien im Melbourner Albert Park (So, ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wird der Brite vor Lokalmatador Oscar Piastri ins Rennen starten, das McLaren-Duo ließ im entscheidenden Q3-Outing der Konkurrenz rund um Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) keine Chance.

Der Samstag hätte demnach nicht besser für den Traditionsrennstall laufen können, der auch 2025 die Krone in der Konstrukteurs-WM einfahren will. Norris tat wenige Augenblicke nach der Einfahrt in die Boxengasse seiner Freude kund.

Norris jubelt über Pole, warnt aber vor dem Sonntag

"Es ist perfekt, so ins Jahr zu starten", sagt der Brite, der noch nie in Australien gewonnen hat. "Gratulation ans Team, wir haben da weitergemacht, wo wir letztes Jahr aufgehört haben", ergänzt der vierfache GP-Sieger.

Trotz eines "extrem schnellen" MCL39 warnt der Vize-Weltmeister vor dem Sonntag, für den schwere Regenfälle vorhergesagt sind. "Aber schauen wir, wie es morgen wird, es wird ein schwieriges Rennen", betont Norris und warnt vor Verstappen, dessen Stärke im Regen sich im vergangenen Jahr einmal mehr beim Brasilien-GP gezeigt hat.

Piastri: "Im dritten Sektor Zeit verloren"

Der Lokalmatador, der vor 23 Jahren das Licht der Welt in Melbourne erblickt hat, erklärt zwar, mit dem zweiten Startplatz "ziemlich glücklich" und mit dem Qualifying im Gesamten "zufrieden" zu sein, hat aber einen Makel gefunden.

"Im dritten Sektor habe ich ein wenig Zeit verloren, ich hatte einen Lock-up", sagt der zweifache GP-Sieger über die entscheidende Runde im dritten Qualifying und führt fort: "Vielleicht habe ich da (die 0,084 Sekunden auf Norris, Anm.) liegen gelassen. Aber Q3 war für alle schwierig. Es ist wichtig, dass ich in der ersten Reihen bin."

Verstappen und Marko zufrieden mit Rang drei

Im Kampf um die Pole-Position hatte unter dem Strich Verstappen keine Chance. Auf Norris fehlten dem Niederländer 0,385 Sekunden. Damit lag der vierfache Weltmeister ungefähr in dem Rahmen, den Dr. Helmut Marko bereits bei den Testfahrten in Bahrain prognostiziert hatte.

Verstappen gibt sich mit dem dritten Platz zufrieden, will aber den Fokus auf den Sonntag legen - egal, bei welchen Bedingungen. "Mir ist es egal, ob (es im Rennen, Anm.) trocken oder nass ist. Im Regen können verrückte Dinge passieren, hier ist es sehr rutschig. Aber es ist für alle gleich."

Und auch Red Bulls Motorsportberater Marko gibt sich nach dem Qualifying locker. Gegenüber "Sky" sagt der Grazer: "Wir sind sehr zufrieden und wir waren bis auf Kurve 11 gleichauf mit Norris. Dann haben die Reifen nicht mehr mitgespielt."

Die "Bullen" habe "das ganze Wochenende" über Probleme mit den Reifen gehabt, im Qualifying sei es aber "besser geworden." Der Steirer blickt zuversichtlich auf den Sonntag und weiß, dass der dritte Startplatz nicht mit der Endplatzierung gleichzusetzen ist.

