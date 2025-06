Große Jubelstimmung bei Mercedes!

Die Silberpfeile haben in Montreal so einiges zu feiern. George Russell holt den ersten Saisonsieg für das deutsche Werksteam, indes steht Youngster Andrea Kimi Antonelli erstmals auf dem Stockerl eines Formel-1-Rennens. Zum Rennbericht >>>

"Es war so stressig, aber ich bin super glücklich Ich hatte einen guten Start, schaffte den Sprung auf Platz drei und konnte mich dort halten", so der 18-Jährige. Er ist der drittjüngste Podiumfahrer aller Zeiten. Nur Max Verstappen und Lance Stroll waren noch jünger.

"Der kleine Kimi ist zum großen Kimi geworden"

Bei den Silberpfeilen rund um Teamchef Toto Wolff ist die Gefühlslage demnach hoch. "Was für eine brillante Fahrt. Der kleine Kimi ist zum großen Kimi gewachsen", lobt der Wiener seinen jungen Schützling.

Auch der strahlende Sieger kann ein äußerst positives Fazit ziehen: "Es ist unglaublich, wieder auf dem obersten Treppchen zu stehen. Letztes Jahr hatte ich das Gefühl, den Sieg hier verloren zu haben. Den Sieg zu holen und Kimi auf dem Podium zu sehen, ist ein toller Tag für das Team."

Der letzte volle Erfolg von Mercedes gelang beim Großen Preis von Las Vegas im Jahr 2024. Damals war es ebenfalls Russell, der als Erster die Ziellinie überquerte.

Der Brite kann sich eine Kampfansage an die Konkurrenz nach dem Rennen nicht verkneifen: "Ich glaube, unser Auto funktioniert bei kühler Witterung besser, schauen wir mal, was das in den nächsten Rennen bedeutet. Genießen wir heute mal den Sieg."

Brabham bis Red Bull: Die legendärsten F1-Autos aller Zeiten