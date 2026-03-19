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Personal-Beben! Aston Martin holt neuen Teamchef vom Rivalen

Adrian Newey gibt seine Rolle als Teamchef nach wenigen Wochen wieder ab. Sein Nachfolger kommt von einem Konkurrenten.

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Personal-Beben bei Aston Martin!

Der kriselnde Formel-1-Rennstall wird wohl in Kürze einen neuen Teamchef vorstellen. Das berichtet "Motorsport.com Italien" am Donnerstag.

So wird Technik-Genie Adrian Newey seine Rolle als Teamchef nach wenigen Wochen abgeben und sich wieder ausschließlich auf die technischen Aspekte konzentrieren. Er wird nun von Jonathan Wheatley abgelöst, der vom Rivalen Audi zu Aston Martin wechselt.

Dieser Wechsel kommt durchaus überraschend, ging der Brite erst vor knapp einem Jahr zu Audi und fungierte dort als Teamchef an der Seite von CEO Mattia Binotto. Zuvor arbeitete Wheatley 20 Jahre lang gemeinsam mit Newey bei Red Bull Racing.

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