Offiziell! TAG Heuer wird neuer Formel-1-Partner

Es hatte sich bereits angebahnt, nun ist es offiziell: TAG Heuer löst Rolex als offiziellen Zeitnehmer der Formel 1 ab.

Im Zuge der zehnjährigen Partnerschaft zwischen LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE und der Formel 1 ist der Schweizer Uhrenhersteller in selbiger Rolle wieder in der "Königsklasse" des Motorsports aktiv, nachdem TAG Heuer bereits von 1992 bis 2003 Zeitmessgeräte für die Formel 1 gestellt hatte.

Doch auch als Sponsor bzw. Partner haben die Schweizer eine lange Tradition: So tauchte der Uhrenhersteller mit Sitz in La Chaux-de-Fonds erstmals in der Saison 1969 auf einem Formel-1-Auto auf.

1971, als das börsennotierte Unternehmen noch Heuer hieß, avancierte es zum ersten Teamsponsor, als Ferrari einen Zeitnehmer auf der Haus- und Hofstrecke in Fiorano benötigte.

Von 1985 bis 2015 war TAG Heuer Partner von McLaren und damit auch von Größen wie Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen oder Lewis Hamilton. Danach wechselten die Schweizer zu Red Bull Racing.

TAG Heuer gewann als Sponsor bzw. Partner der Teams 230 Grand Prix und feierte elf Konstrukteurs- sowie 14 Fahrer-Weltmeisterschaften. Neben der Formel 1 ist der Uhrenhersteller seit 2014 auch Partner der NTT IndyCar Series, in der u.a. der ehemalige Formel-1-Pilot Marcus Ericsson startet.

They say you can’t turn back time. But we just did.



From the golden age of racing to the cutting-edge circuits of today, TAG Heuer has played an integral part in the world of motorsport, embodying precision and an unwavering commitment to excellence. The first watch brand to… pic.twitter.com/xVWJJKt09o