Der Red Bull Ring bleibt langfristig Teil des Formel-1-Kalenders!

Wie am Rennsonntag des Großen Preis von Österreich 2025 (Das Rennen ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) bekannt wird, verlängern die Formel 1 und die Strecke in Spielberg bis inklusive 2041.

Erst vor zwei Jahren hatte man den Kontrakt bis 2030 verlängert, nun kommen elf weitere Jahre dazu.

"Jedes Jahr ein Highlight"

"Österreich ist seit langem ein unglaublich spezielles Rennen für die Formel 1, deswegen ist es fantastisch, dass wir die langfristige Zukunft des Großen Preises, der so tief in der Geschichte dieses Sports verwurzelt ist, gesichert haben", so F1-Boss Stefano Domenicali.

"Es ist jedes Jahr ein Highlight, in die wunderschönen steirischen Berge zurückzukehren - ein Erlebnis, das bei unseren Fahrern, Teams und Fans gleiche unglaubliche Emotionen hervorruft und eine Atmosphäre wie keine andere kreiert", Domenicali weiter.

