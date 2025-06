Frederic Vasseur verpasst den Rennsonntag beim Großen Preis von Österreich 2025!

Das gibt die Scuderia Ferrari am Sonntagvormittag bekannt. Der Franzose ist laut Statement aus privaten Gründen vorzeitig abgereist.

D'Ambrosio springt ein

Stellvertreter und Ex-Formel-1-Pilot Jerome D'Ambrosio wird Vasseurs Rolle einnehmen. 2024 verließ der Belgier Mercedes und wechselte zu Ferrari.

In seiner aktiven Fahrerkarriere absolvierte der 39-Jährige insgesamt 20 Rennen in der Formel 1. 2011 für Virgin, 2012 kam ein Einsatz als Ersatzfahrer bei Lotus hinzu, ehe er von 2014 bis 2020 in der Formel E aktiv war.

D'Ambrosio hat auch einen Bezug zu Österreich: 2020 heiratete er in zweiter Ehe Eleonore Habsburg-Lothringen, Urenkelin von Karl I., dem letzten Kaiser Österreichs. Sie ist die Schwester vom österreichischen Rennfahrer Ferdinand Habsburg.

