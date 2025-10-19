Die Kalender-Pläne der Formel 1

Der Kampf um einen Platz im Formel-1-Rennkalender ist hart umkämpft.

Welche Strecken letztlich den Zuschlag erhalten, hängt meist von einer Mischung aus Standortattraktivität, finanziellen Bedingungen und Tradition ab.

Dank der Mithilfe von Red Bull ist auch Österreich einer dieser Orte - und wird dies auch noch lange bleiben. Die Formel 1 verlängerte den Vertrag mit Spielberg bis 2041 >>>

Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Austragungsorte der Formel 1: Ihre Vertragslaufzeiten, kursierende Gerüchte sowie potenzielle neue Strecken, die in Zukunft Teil des Kalenders werden könnten.