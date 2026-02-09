NEWS

Neue Flamme? Hamilton busselt bei Super Bowl Reality-TV-Star

Der Formel-1-Pilot dürfte eine neue Partnerin haben. Sie ist ähnlich bekannt wie der Brite.

Hat Lewis Hamilton eine neue Partnerin?

Es deutet jedenfalls einiges darauf hin. Der Ferrari-Pilot zeigte sich beim Super Bowl auf den VIP-Plätzen an der Seite von Reality-TV-Star Kim Kardashian. Die TV-Kameras fingen die beiden während des Spiels ein, es fiel sogar ein Kuss.

Gerüchte, wonach Hamilton und Kardashian eine Beziehung pflegen würden, gab es schon länger. Mehrfach wurden die beiden in zeitlich verdächtig nahem Abstand zueinander gesichtet, laut der Boulevardzeitung "Sun" hätten sie gemeinsam ein privates Wochenende in einem Luxus-Ressort verbracht.

Kardashian war bereits mit dem Musikproduzenten Damon Thomas und dem Basketballspieler Kris Humphries verheiratet, 2014 ehelichte sie den Rapper Kanye West, 2021 reichte sie die Scheidung ein. Zuletzt war sie mit dem Comedian Pete Davidson in einer Beziehung.

