NEWS

Beim Super Bowl: Cadillac präsentiert Lackierung für F1-Boliden

Auf auffallende Farbelemente wird verzichtet, bei der Präsentation wird nicht gegeizt.

Beim Super Bowl: Cadillac präsentiert Lackierung für F1-Boliden Foto: © Cadillac F1 Team
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Lackierung der Formel-1-Autos von Formel-1-Neuling Cadillac ist bekannt!

Die Boliden kommen in überwiegend grauen Farbtönen daher, komplementiert von schwarzen Elementen. Sponsorenlogos sind recht dezent gehalten und passen sich farblich überwiegend dem Gesamtkonzept an.

Launch im Super Bowl

Das Team präsentiert die Optik im Rahmen des Super Bowls. Im vierten Viertel wird die Lackierung im Rahmen eines aufwendig produzierten Werbevideos präsentiert, der Bolide wird dabei in der Wüste gezeigt.

Mit dem Launch der Lackierung macht Cadillac erneut deutlich, als primärer US-amerikanischer Vertreter in der Formel 1 wahrgenommen werden zu wollen. Neben der Präsentation im Super Bowl erinnert auch das Video selbst, das an einen Raketenstart angelehnt ist, daran. In näherer Zukunft will Cadillac - vorerst noch mit Ferrari-Motoren - auf Power Units von General Motors setzen.

Der 30-Sekunden-Spot kostet den Formel-1-Neuling schlappe sieben bis acht Millionen US-Dollar.

Formel 1: Alle vorgestellten Autos der Saison 2026 in Bildern

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Red Bull Racing

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Formel 1: Alle vorgestellten Autos der Saison 2026 in Bildern

Formel 1: Alle vorgestellten Autos der Saison 2026 in Bildern

Formel 1
15
Geschichten, die nur der Sport schreibt

Geschichten, die nur der Sport schreibt

Football
Super-Bowl-Champion! Wenn die "Dark Side" siegt

Super-Bowl-Champion! Wenn die "Dark Side" siegt

Football
3
Defensive Machtdemonstration! Seahawks gewinnen Super Bowl LX

Defensive Machtdemonstration! Seahawks gewinnen Super Bowl LX

Football
1
Die besten Bilder Bad Bunnys Super-Bowl-Halftime-Show

Die besten Bilder Bad Bunnys Super-Bowl-Halftime-Show

Football
4
Bilder: Star-Auflauf bei Super Bowl LX

Bilder: Star-Auflauf bei Super Bowl LX

Football
5
Patriots vs. Seahawks: Malcolm Butler und alles danach

Patriots vs. Seahawks: Malcolm Butler und alles danach

Football
1

Kommentare

Motorsport Formel 1 Cadillac (F1) Super Bowl Super Bowl LX