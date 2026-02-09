Beim Super Bowl: Cadillac präsentiert Lackierung für F1-Boliden

Die Lackierung der Formel-1-Autos von Formel-1-Neuling Cadillac ist bekannt!

Die Boliden kommen in überwiegend grauen Farbtönen daher, komplementiert von schwarzen Elementen. Sponsorenlogos sind recht dezent gehalten und passen sich farblich überwiegend dem Gesamtkonzept an.

Launch im Super Bowl

Das Team präsentiert die Optik im Rahmen des Super Bowls. Im vierten Viertel wird die Lackierung im Rahmen eines aufwendig produzierten Werbevideos präsentiert, der Bolide wird dabei in der Wüste gezeigt.

Mit dem Launch der Lackierung macht Cadillac erneut deutlich, als primärer US-amerikanischer Vertreter in der Formel 1 wahrgenommen werden zu wollen. Neben der Präsentation im Super Bowl erinnert auch das Video selbst, das an einen Raketenstart angelehnt ist, daran. In näherer Zukunft will Cadillac - vorerst noch mit Ferrari-Motoren - auf Power Units von General Motors setzen.

Der 30-Sekunden-Spot kostet den Formel-1-Neuling schlappe sieben bis acht Millionen US-Dollar.