Nächstes Red-Bull-Debakel: "Speed war einfach nicht da"

Enttäuschung bei Red Bull!

"So wie es aktuell aussieht werden wir in diesem Jahr kein Rennen mehr gewinnen. Ich kann nicht mehr machen", mit diesen Worten ließ Max Verstappen nach dem Qualifying zum Großen Preis von Ungarn aufhorchen. Der vierfache Weltmeister qualifizierte sich am Ende auf P8 und damit so schlecht wie noch nie in der laufenden Saison.

Auch am Sonntag beim Rennen lief es nicht besser. Im Gegenteil: Der Niederländer landete am Ende, auch aufgrund der Strategie, nur auf Rang neun. Teamkollege Yuki Tsunoda wurde 17. (Zum Rennbericht >>>). Einmal mehr ein Rennen zum Vergessen für Red Bull Racing.

Das sah auch Dr. Helmut Marko bei "Sky" so: "Unser Speed war einfach nicht da. Trotzdem glaube ich, wären wir mit einem Stopp etwas besser gewesen. Aber wir müssen eigentlich froh sein, dass wir nicht überrundet wurden."

Denn die Fahrer unmittelbar vor Verstappen fuhren alle mit einem Stopp durch, was heute vermutlich die bessere Strategie war. Für die zweite Saisonhälfte erhofft sich Marko nun "mehr Konstanz, und wir bringen noch kleinere Updates", verrät er.

"Einfach nur schrecklich"

Verstappen war nach seinem 200. Rennen für Red Bull einfach nur frustriert: "Es gibt einfach nichts zu sagen. Es war einfach nur schrecklich."

In Ungarn war Red Bull hinter McLaren, Ferrari, Mercedes und Aston Martin nur die fünfte Kraft. Nicht einmal an Racing-Bull-Pilot und Ex-Teamkollege Liam Lawson kam der vierfache Weltmeister am Ende vorbei.



Es gibt also sehr viel zu tun für Red Bull und den neuen Teamchef Laurent Mekies in der vierwöchigen Sommerpause. "Wir müssen unbedingt unsere Form wiederfinden, damit wir den Platz hinter dem McLaren wieder einnehmen", so Marko.

Der Kampf um die Weltmeisterschaft ist nach diesem Wochenende in noch weitere Ferne gerückt. Oscar Piastri liegt mittlerweile 97 Punkte vor Verstappen, der die WM jedoch bereits vergangene Woche in Spa abgeschrieben hat.