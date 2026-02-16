Miura/Kihara holen erstes Olympia-Gold für Japan im Paarlauf

Mit einer beeindruckenden Aufholjagd und einer Traum-Kür haben sich die japanischen Eiskunstläufer Riku Miura/Ryuichi Kihara mit 231,24 Punkten den Olympiasieg im Paar-Bewerb geholt.

Die Weltmeister fingen noch Anastasia Metelkina/Luka Berulava aus Georgien (221,75) ab, Bronze ging an das deutsche Duo Minerva Hase/Nikita Volodin.

Miura/Kihara, die nach dem Kurzprogramm nur auf Platz fünf gelegen waren, sorgten für Japans erstes Olympiagold im Paarlauf.