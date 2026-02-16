NEWS

Formel 1: Barcelona wechselt sich künftig mit Spa ab

Der Vertrag mit dem Traditionsrennen wurde bis 2032 ausgedehnt. Künftig findet es aber nur noch alle zwei Jahre statt.

Formel 1: Barcelona wechselt sich künftig mit Spa ab Foto: © getty
Textquelle: © APA
Die Formel 1 wird doch weiter Station in Barcelona machen.

Die Veranstalter der Motorsport-Königsklasse verlängerten den auslaufenden Vertrag mit den Betreibern des Kurses in Montmelo bis 2032. Der Grand Prix von Barcelona-Katalonien wird künftig aber nur noch alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps ausgetragen.

In Barcelona wird in diesem Jahr am 14. Juni gefahren, dann 2028, 2030 und 2032. In Belgien wird ebenfalls in diesem Jahr am 19. Juli, dann 2027, 2029 und 2031 um Punkte gerast.

Madrid feiert 2026 Premiere

Ursprünglich galt der Grand Prix vor den Toren von Barcelona als Streichkandidat, zumal in diesem Jahr erstmals der Grand Prix von Spanien am 13. September in Madrid ausgetragen wird. Madrid besitzt einen Vertrag bis inklusive 2035.

Die Betreiber in Barcelona konnten die Formel-1-Bosse aber mit Investitionen in die Anlage zu einem weiteren Ja-Wort bewegen. In Barcelona macht die Formel 1 schon seit 1991 Station.

Grand Prix von Spanien Spa-Francorchamps Formel 1 Motorsport Katalonien