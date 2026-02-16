NEWS

Kanada komplettiert Eishockey-Finale der Frauen

Die Kanadierinnen bezwingen im zweiten Halbfinale knapp die Schweiz. Jetzt kommt es zum großen Duell mit der USA.

Kanada komplettiert Eishockey-Finale der Frauen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Finale im Frauen-Eishockey bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina steht fest!

Am Donnerstag (ab 19:10 Uhr im LIVE-Ticker >>>) duellieren sich Kanada und die USA um Olympisches Gold. Während die Kanadierinnen die Schweiz im Halbfinale knapp mit 2:1 besiegten, setzten sich die USA deutlich gegen Schweden mit 5:0 durch.

Das Spiel um Platz drei zwischen Schweden und der Schweiz beginnt am Donnerstag um 14:40 Uhr.

Mehr zum Thema

Miura/Kihara holen erstes Olympia-Gold für Japan im Paarlauf

Miura/Kihara holen erstes Olympia-Gold für Japan im Paarlauf

Olympia
Olympia LIVE - Dienstag 17.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia LIVE - Dienstag 17.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach Tag zehn

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach Tag zehn

Olympia
Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 10 (16.2.)

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 10 (16.2.)

Olympia
Monobob-Krimi geht an US-Amerikanerin Meyers Taylor

Monobob-Krimi geht an US-Amerikanerin Meyers Taylor

Olympia
Österreichs Skispringer: Vom Fast-Absturz auf den Olymp

Österreichs Skispringer: Vom Fast-Absturz auf den Olymp

Olympia
"Davon träumst du als kleines Kind" - ÖSV-Adler jubeln über Gold

"Davon träumst du als kleines Kind" - ÖSV-Adler jubeln über Gold

Olympia
9

Kommentare

Wintersport Eishockey Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026