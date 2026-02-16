Kanada komplettiert Eishockey-Finale der Frauen

Das Finale im Frauen-Eishockey bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina steht fest!

Am Donnerstag (ab 19:10 Uhr im LIVE-Ticker >>>) duellieren sich Kanada und die USA um Olympisches Gold. Während die Kanadierinnen die Schweiz im Halbfinale knapp mit 2:1 besiegten, setzten sich die USA deutlich gegen Schweden mit 5:0 durch.

Das Spiel um Platz drei zwischen Schweden und der Schweiz beginnt am Donnerstag um 14:40 Uhr.