Motorsport-Comeback? So steht Fan-Liebling Ricciardo dazu

Daniel Ricciardo ist seit seinem Formel-1-Abschied 2024 aus dem Rennsport-Rampenlicht verschwunden.

"Aber aktuell genieße ich es sehr, nicht im Wettbewerb zu stehen. Ich genieße die kleinen Dinge im Leben und dass ich nicht ständig auf einer Bühne stehen muss", so der Australier im Podcast "Speed Street".

2011 bis 2024 war der 36-Jährige in der Formel 1 unterwegs, seine beste WM-Platzierung sind zwei dritte Plätze 2014 und 2016.

Motorsport-Comeback? "Sag niemals nie"

Ob sich der Ex-Teamkollege von Max Verstappen ein Comeback im Rennsport vorstellen kann? "Sag niemals nie", so Ricciardo. "Ob ich weiß, wie ich mich in drei oder fünf Jahren fühlen werde? Nein."

Falls er sich nochmal im Motorsport ausprobieren möchte, stünde jedenfalls der Spaß im Vordergrund, stellt er klar: "Sollte ich jemals wieder in den Rennsport zurückkehren, möchte ich sicherstellen, dass es vor allem Freude macht. Ich muss nicht mehr versuchen, der Beste zu sein. Ich will einfach Spaß daran haben."

Denn wie der Ford-Markenbotschafter verrät, war ihm genau dieser Spaß in seiner letzten Saison abhandengekommen. Die Pause sei nötig gewesen.