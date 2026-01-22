Ballon d'Or-Sieger verletzt sich bei Skiurlaub in Österreich

Fußballlegende Lothar Matthäus (64) hat sich bei einem Skiurlaub im österreichischen Oberlech am Arlberg verletzt. Das berichtet der Ballon d'Or-Sieger von 1990 gegenüber der "Bild".

"Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite. Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet. Das Problem war das Eis, wenn dort Pulverschnee gewesen wäre, wäre wahrscheinlich nichts passiert", schildert der Welt- und Europameister.

TV-Auftritt abgesagt

Freundin Theresa habe ihn danach nach München gefahren, wo ihn Sportarztlegende Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt untersuchte. Bei einem MRT wurde ein doppelter Bänderriss (leichte Schultereckgelenk-Sprengung) diagnostiziert.

"Ich habe mir auf der rechten Seite auch noch Rippen geprellt, was natürlich schmerzhaft ist. Und ich trage den rechten Arm in einer Schlaufe. Aber insgesamt geht es mir gut. Wichtig ist jetzt die schnelle OP, die wohl kein großer Eingriff ist. Danach, denke ich, kann ich bald wieder arbeiten", erklärt der ehemalige Rapid-Trainer.

Am Donnerstag hätte er nach Rom zum EL-Duell der Roma gegen Stuttgart reisen soll, um für RTL als Experte aufzutreten. Daraus wird leider nichts. Danach könnte er aber zeitnah wieder seinen Jobs als TV-Experte nachgehen.