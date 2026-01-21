Wurz über neue F1-Autos: "Das kickt dir richtig in den Hintern"

Wurz: Das Auto ist leichter, der Anteil an elektrischer Power ist viel höher - 50 Prozent kommen jetzt von der Batterie. Dementsprechend musst du mehr Zeit damit verbringen, sie aufzuladen. Das ist eine andere Art des Fahrens, das weiß ich selbst aus der World Endurance Championship mit Toyota, wo wir ähnlich viel Energie erst aufladen müssen. Wenn du diese ganze Energie entlädst, ist das so viel Power, das kickt dir richtig in den Hintern und macht wahnsinnigen Spaß. Wir können davon ausgehen, dass die Fahrer nach dem ersten Training ein richtig großes Lächeln im Gesicht haben werden. Im Rennen wird es taktisch, müssen die Fahrer sehr viel selbst entscheiden und müssen speziell in Sachen Energiemanagement sehr nach ihrem eigenen Verständnis fahren.

LAOLA1: Die neuen Autos sind noch keinen Meter gefahren, ehe es die ersten Diskussionen um Regelverbiegungen rund um den Motor gab. Hat sich die FIA wieder enorme Lücken aufgemacht, die endlos diskutiert werden?

Wurz: Das ist typisch für die Formel 1, wie ein neues Regelwerk interpretiert wird. Aber das Reglement ist wie ein Auto, das passt sich der Evolution an. Die Erstfassung lässt immer viele Graubereiche offen, ich erinnere an den Doppeldiffusor von Brawn GP 2009. Aktuell geht es um das Sprit-Verdichtungsverhältnis im Motor. Das Verdichtungsverhältnis ist klar auf 16:1 festgeschrieben - allerdings bei Raumtemperatur. Wenn ein Motor heiß wird, kann ich mein Verdichtungsverhältnis erhöhen, und konstruiere etwa den Kolben so, dass sich die Materialien im Brennraum sehr ausdehnen. Dann wird die Kompression höher - und ich habe mehr Leistung. Wie wir hören, haben Red Bull Powertrains mit Ford und Mercedes das gut gelöst und vielleicht einen Vorteil.

LAOLA1: Das heißt, du siehst Red Bull und die Teams mit Mercedes-Motoren im Vorteil? Traust du dir schon eine Ersteinschätzung der Kräfteverhältnisse zu?

Wurz: Mercedes hat generell früh mit der Entwicklung des neuen Antriebsstrangs begonnen. Es ist davon auszugehen, dass sie einen Vorteil haben, zumindest besagt das der Talk im Fahrerlager. Auch Helmut Marko hat das bestätigt. Ich glaube, dass der Mercedes-Motor sicher sehr gut ist. Aber man hört nichts von Honda, und ich weiß von Toyota: Wenn ein japanischer Hersteller still ist, dann sind sie happy. Und mit Adrian Newey ist damit vielleicht Aston Martin der Hecht im Karpfenteich. Es ist auch möglich, dass Alpine erstarkt: Mit Mercedes haben sie einen tollen Power-Unit-Supplier und konnten sich auf die Entwicklung des Chassis konzentrieren, das haben sie auch schon relativ zeitig gemacht. Es gibt viele Ungewissheiten und Fragezeichen - das macht es so spannend. Ich bin auch wirklich gespannt, wie sich Cadillac als kompletter Neuling aus Amerika unter der Technikführung von Pat Symonds schlägt. Audi kommt als neuer Motorenhersteller und Vorgängerteam Sauber war gegen Ende gut in Schuss, im vorderen Mittelfeld. Mal sehen, wie die Kollegen aus Ingolstadt das Power-Thema angegangen sind, wie viel Motorleistung sie zum Einstand haben.

LAOLA1: Kurz zu deinen beiden Jungs, Charlie und Oscar. Die werden in Japan fahren (in Super Formula und Super Formula Lights, Anm.). Deine Verbindung zu Toyota hat die Rutsche gelegt, aber was sind die Erwartungen an diesen Karriereschritt?