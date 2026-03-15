McLaren nach dem Doppel-Desaster in China: "Es ist enttäuschend"

Ein desaströser Rennverlauf wie bei Red Bull Racing ist die eine Sache, aber ein doppeltes Verpassen eines Rennens ist noch eine ganz andere.

So geschehen bei McLaren beim Premieren-Sieg von Kimi Antonelli in China.

Eigentlich wollte das britische Weltmeister-Team der beiden Vorsaisonen nach dem eher bescheidenden Saisonauftakt in Melbourne diesmal zumindest mit Ferrari im Kampf um die Podestplatzierungen mitmischen. Zu einem Kampf um das Podium ist es aber gar nicht gekommen.

Norris tief enttäuscht: "Jeder ist frustriert"

Denn die beiden McLaren-Piloten erleiden ein absolutes Debakel. Sowohl Norris als auch Piastri können nämlich nach elektronischen Problemen an ihren Boliden am Grand Prix in China gar nicht teilnehmen.

Zunächst schaffte es Norris nach dem sechsten Platz in der Qualifikation nach der Schließung der Boxenampel nicht mehr zur Startaufstellung. Die Mechaniker versuchten das Problem im Elektronikbereich zu lösen und montierten sogar den Unterboden ab.

Doch die Bemühungen waren vergeblich und erfolglos. McLaren hoffte noch auf einen Start aus der Boxengasse, aber auch dafür reichte die Zeit nicht aus.

"Jeder im Team ist frustriert. Ein Rennen gar nicht zu fahren ist einfach nur enttäuschend", stellte der Champion des Vorjahres fest.

Piastri sogar gänzlich ohne einen einzigen Rennkilometer

Noch enttäuschender ist es natürlich für seinen Teamkollegen. Denn Oscar Piastri verpasste sowohl das Rennen in Australien als auch den Grand Prix in China.

Vor einer Woche verlor der Australier am Weg zur Startaufstellung die Kontrolle über seinen Boliden und krachte in die Barriere. Immerhin fuhr er in Shanghai noch unfallfrei zur Pitlane. Für einen Rennstart genügte es aber nicht.

Denn der Bolide des WM-Dritten des Vorjahres musste von der Startaufstellung in die Boxengasse geschoben werden. Auch beim zweiten McLaren-Piloten waren elektronische Probleme an der Antriebseinheit die Ursache für den vorzeitigen Ausfall.

Die wohl einzig positive Nachricht für McLaren: Nun folgt ein rennfreies Wochenende. Erst in zwei Wochen steht der Große Preis von Japan in Suzuka an. Bis dahin sollten die Probleme gelöst sein.