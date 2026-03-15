Antonelli nach Premieren-Sieg: "Bin sprachlos, ich muss weinen!"

Mercedes in Topform, Antonelli schreibt Motorsport-Geschichte!

Ein wahrer Traum erfüllt sich für Andrea Kimi Antonelli in China! Der erst 19-jährige Italiener holt sich in Shanghai seinen ersten Karrieresieg in der Formel 1.

Zum Rennbericht >>>

Nach dem größten Erfolg seiner bisherigen Karriere übermannen ihn seine Gefühle.

Antonelli sprachlos: "Ich muss weinen! Wir haben es geschafft"

Natürlich war Antonelli im Interview nach dem Rennen überglücklich. "Ich bin sprachlos und muss gleich weinen. Ihr (Anm. Mercedes) habt mir geholfen, diesen Traum zu verwirklichen", freute sich der junge Italiener.

Nach langen 20 Jahren gibt es den ersten GP-Sieg für einen Italiener. Zuletzt jubelte mit Giancarlo Fisichella beim Großen Preis von Malaysia 2006 im Renault ein italienischer Rennfahrer über einen Saisonsieg. Nun ist es Kimi Antonelli in China 2026.

"Ich wollte Italien wieder an die Spitze bringen - und das haben wir heute geschafft", fügte der 19-Jährige hinzu.

Zudem komplettierte George Russell den zweiten Doppelsieg im zweiten Saisonrennen. Für das deutsche Werksteam ist es der 62. Doppelsieg in der Geschichte der Formel 1.

Hamilton glücklich: "Ich hatte so viel Spaß!"

Für die "Scuderia" gab es unterdessen die nächste Podiumsplatzierung. Lewis Hamilton und Charles Leclerc kämpften über weite Strecken in einem intensiven teaminternen Zweikampf.

Letztlich hatte Hamilton das bessere Ende für sich und schaffte es seit dem Wechsel zu Ferrari vor einem Jahr erstmals auf das Podium.

"Ich hatte so viel Spaß! Es war eines der unterhaltsamsten Rennen, das ich seit langem, wenn nicht überhaupt, erlebt habe", stellte der Rekordchampion fest.

Nur Ferrari fordert Mercedes bisher heraus

Erneut profitierte Ferrari von einem hervorragenden Start und übernahm mit Hamilton die Zwischenführung. Im weiteren Rennverlauf konnten die Ferrari-Piloten mit den "Silberpfeilen" aber nicht mithalten.

"Wir hatten einen tollen Start, aber wir konnten diese Jungs (Anm. Mercedes) einfach nicht hinter uns lassen", so der 41-Jährige.

Dennoch darf die "Scuderia" nach den ersten beiden Saisonrennen in Australien und China zufrieden bilanzieren. Denn einzig Ferrari gelingt es derzeit, den Abstand zu Mercedes in Grenzen zu halten.