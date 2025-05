Marko: Er ist Verstappens größter WM-Konkurrent

Das Rennen um die Fahrer-Weltmeisterschaft der Formel 1 läuft auf einen Dreikampf hinaus.

Oscar Piastri führt die Wertung vor dem GP in Monaco (Qualifying am Samstag ab 16.00 im LIVE-Ticker) mit 13 Punkten vor seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris an. Dahinter liegt Titelverteidiger Max Verstappen mit 20 Punkten Rückstand.

In Imola ließ der Niederländer wieder mit einem Sieg aufhorchen. Doch welcher McLaren-Pilot stellt eigentlich die härteste Konkurrenz für Verstappen dar? Gegenüber den "SN" äußert sich Red Bull Racings Motorsport-Berater Helmut Marko dazu.

Auf die Frage, wer Verstappens größte Konkurrenz in der WM sei, antwortet der 82-Jährige: "Ganz klar Oscar Piastri."

"In dieser Hinsicht ist Piastri ein bisschen wie Max"

Warum Marko Piastri stärker als Norris einschätzt, verrät er ebenso. Der Australier bringe die Leistung auf den Punkt.

"Piastri legt die Runde hin, während Norris immer wieder kleine Fehler macht. In Miami hat man auch gesehen, wie kompromisslos Piastri beim Überholen von Max war, Norris hat dafür wesentlich länger gebraucht. In der Hinsicht ist Piastri ein bisschen wie Max", führt der Motorsport-Berater weiter aus.

Wie die Zukunft von Marko selbst aussieht, darüber macht er sich aktuell noch keine Gedanken. Sein Vertrag läuft Ende des nächsten Jahres aus. Klar ist, dass der Posten des Motorsport-Beraters nachbesetzt wird, sollte sich Marko Ende 2026 verabschieden.

Ob Sebastian Vettel, den Marko selbst ins Spiel brachte, dann in diese Rolle schlüpfen wird, steht noch nicht fest: "Dahingehend hat es noch keine konkreten Gespräche gegeben", lässt der gebürtige Grazer verlautbaren.

Talente-Friedhof Red Bull Racing