Klare Worte an Red Bull Racing!

Das österreichische Formel-1-Team geriet jüngst eher negativ in die Schlagzeilen der Motorsport-Welt. So kursieren nach dem denkbar schlechten Saisonstart von Neo-Pilot Liam Lawson bereits Rauswurfgerüchte um den Neuseeländer.

Es sei geplant, bereits beim anstehenden Japan-GP (4. bis 6. April) einen Fahrertausch zu vollziehen. So soll Lawson degradiert und an seiner Stelle Yuki Tsunoda an der Seite von Max Verstappen im RB21 auf Punktejagd gehen.

Für den "Sky"-Experten und Ex-Piloten Ralf Schumacher wäre das "unglaublich schlecht aus Management-Sicht".

"Chaos pur bei Red Bull"

Zum möglichen Tausch in Suzuka hat er eine klare Meinung: "Man destabilisiert das gute Racing-Bulls-Team, die jetzt endlich mal gut dastehen mit beiden Fahrern und man verheizt Tsunoda, der zwar besser ist, aber gegen Max auch keine Chance hat. Lawson geht zurück zu den Racing Bulls und soll sich da nochmal aufbauen. Das ist Chaos pur bei Red Bull."

Schließlich zeigen derzeit beide Fahrer beim Schwesternteam starke Leistungen. Neben dem bereits routinierteren Tsunoda überzeugte Newcomer Isack Hadjar.

Weiters merkt er an: "Nicht nur, dass das Hauptteam zu langsam ist, sondern dass sie jetzt auch die Fahrer durchtauschen, diese Scharade finde ich schon unglaublich."

Ob der Tausch überhaupt viel Wirkung habe, ist fraglich. Denn wie bereits die Vergangenheit gezeigt hat, ist der Platz neben Vierfach-Weltmeister Verstappen alles andere als ein Zuckerschlecken.

So scheiterten bereits Pierre Gasly, Alex Albon oder jüngst Sergio Perez an der Herausforderung - und wurden folglich ihren Platz bei Red Bull los.

Die spektakulärsten Formel-1-Rennen in Melbourne