Bei McLaren gibt es nach dem Großen Preis von Kanada nicht allzu viel zu lachen.

Wenige Runden vor Schluss kracht es zwischen Lando Norris und Oscar Piastri. Für ersteren ist das Rennen vorbei, während der Australier immerhin noch als Vierter ins Ziel kommt. Zum Rennbericht >>>

Bereits unmittelbar nach dem Crash entschuldigt sich Norris am Funk und nimmt die Schuld auf sich. "Es tut mir leid, das war allein meine Schuld. Dumm von mir", so der Brite. Nach dem Rennen erklärt er sich: "Ich hätte es nie versuchen sollen. Ich dachte, er würde ein wenig nach rechts driften, also dachte ich, ich hätte eine kleine Chance, nach links zu gehen."

"Zum Glück ist ihm (Piastri, Anm.) nichts passiert und ich habe den Preis für meinen Fehler bezahlt. McLaren ist meine Familie. Ich bin nicht stolz darauf, und ich fühle mich schlecht und habe das Gefühl, dass ich mein Team im Stich gelassen habe. Das ist für mich immer das schlimmste Gefühl", schildert Norris.

"Lando ist ein sehr guter Kerl"

Doch wie sieht es sein Teamkollege? Zwischen den beiden dürfte trotz des Unfalles kein böses Blut fließen. Piastri stellt klar: "Lando ist ein sehr guter Kerl". Er habe sich bereits bei ihm entschuldigt. Den Zwischenfall müsse Piastri allerdings noch analysieren.

"Wenn es ein Crash in einer Kurve gewesen wäre und wir eindeutig (...) zu aggressiv gefahren wären, dann wäre das eine Sache. Aber es war ein etwas unglücklicher Vorfall. Ich glaube nicht, dass es etwas ändern wird, und ich denke, so sollte es auch sein, denn schließlich wollen wir beide um eine Weltmeisterschaft kämpfen", hakt er die Sache ab.

Teamchef Andrea Stella bezieht im Gespräch mit "Sky" ebenfalls Stellung. "Wir wollen nie, dass ein McLaren in einen Unfall verwickelt wird, und wir wollen auf keinen Fall, dass sich die beiden McLarens gegenseitig berühren", sagt er. ""Das ist etwas, das wir auf jeden Fall überprüfen müssen, denn das ist ein ganz klares Prinzip."

Ein Zwischenfall wie dieser hätte "nicht passieren dürfen", meint der Italiener. Seitens der FIA gibt es im Nachgang des Grand Prix noch so einige Anhörungen, darunter auch jene der beiden McLaren-Piloten.

Es könnte also gut sein, dass es hier oder auch in anderen Fällen noch Strafen geben wird.

