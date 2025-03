Lando Norris gewinnt chaotischen Australien-GP!

Der Krimi von Australien, bei dem es drei Safety-Car-Einsätze und einen verschobenen Start gibt, kennt seinen Sieger!

Im Shootout um den Sieg behält Pole-Setter Lando Norris (McLaren) gegen Max Verstappen (Red Bull) auf abtrocknender Fahrbahn die Oberhand und fährt seinen ersten Saisonerfolg ein.

Zudem ist der Brite der erste McLaren-Pilot seit 2012, der die Führung in der Fahrer-WM übernimmt, während Verstappen diese erstmals seit 1059 Tagen abgeben muss. Norris gewinnt zudem erstmals in Australien.

Dritter wird sensationell George Russell im Mercedes, Rang vier geht am grünen Tisch an Williams-Pilot Alex Albon, weil Rookie Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) eine Fünf-Sekunden-Strafe erhält und Fünfter wird. Antonelli ist der zweitjüngste Rookie, der bei seinem Einstand WM-Zähler holt, nur Verstappen war damals jünger.

Rang sechs geht völlig überraschend an Lance Stroll (Aston Martin), Platz sieben geht an Nico Hülkenberg im Sauber. Achter wird Charles Leclerc, Zehnter dessen Neo-Teamkollege Lewis Hamilton bei seinem Ferrari-Einstand.

Platz neun geht an Oscar Piastri, der eigentlich für einen Doppelsieg gesorgt hätte, das Auto aber bei erneutem Regen in der Endphase in die Wiese setzt, überrundet wird, vom dritten Safety Car profitiert und sich in die Punkte kämpft.

