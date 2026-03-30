In die Fahrschule? Wolff fordert Verbesserungen trotz WM-Führung

Es könnte für die "Silberpfeile" eigentlich kaum besser laufen.

Nach drei Rennsiegen in den ersten drei Saisonrennen führt Andrea Kimi Antonelli (72 Punkte) in der Fahrer-WM vor George Russell (63).

Erst mit Respektabstand folgen die Ferrari- und McLaren-Piloten. Dennoch gibt es eine große Schwachstelle bei Mercedes.

Wolff nach schwachen Starts: "Da müssen wir uns verbessern"

Denn die Mercedes-Piloten haben den Grand Prix in Suzuka erneut von der ersten Startreihe in Angriff genommen. Allerdings fiel Russell auf den vierten Platz zurück. Für Antonelli ging es nach seiner zweiten Pole in Folge sogar auf Rang 6 zurück.

Folgerichtig war Mercedes-Teamchef Toto Wolff damit nicht zufrieden. "Wir geben ihnen wohl nicht die einfachsten Werkzeuge in die Hand. Aber in diesem Fall hatten die Fahrer massiven Einfluss darauf, dass das Auto nicht vom Fleck kam", meinte der Wiener beim "Sky"-Interview nach dem Rennen.

Deswegen "forderte" Wolff auf ironische Weise den Gang zu einer Fahrschule für seine Piloten.

Antonelli will im rennfreien April viel für die Zukunft üben

Besonders beim WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli gibt es Verbesserungspotenzial. Denn der junge Italiener kämpft in der Startphase mit Kupplungsproblemen.

"Kimi (Antonelli) hat die Kupplung schnalzen lassen und George (Russell) hat es auch nicht optimal getroffen", so Wolff.

Antonelli möchte nun in den nächsten Wochen üben. "Das ist definitiv eine Schwachstelle von mir. Ich muss mich da steigern", erklärte der erst 19-jährige Italiener.

Aufgrund der kriegsbedingten Absagen in Bahrain und Saudi-Arabien folgt für die F1-Piloten nun eine vierwöchige Rennpause bis zum Grand Prix von Miami.