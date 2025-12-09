NEWS

Hintergründe zum Marko-Aus bei Red Bull durchgesickert

Seine Alleingänge bei weitreichenden Entscheidungen sollen Dr. Helmut Marko auf den Kopf gefallen sein.

Hintergründe zum Marko-Aus bei Red Bull durchgesickert Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Dienstag ging die Ära von Dr. Helmut Marko als Motorsportberater von Red Bull Racing offiziell zu Ende (zum Nachlesen >>>).

Red Bulls Sport-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff habe mit der Beendigung der Zusammenarbeit Markos "persönlichem Wunsch entsprochen", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Doch das dürfte nur ein Teil der Wahrheit sein.

Keine Abstimmung mit Mekies und Mintzlaff

Der niederländischen Regionalzeitung "De Limburger" zufolge soll Marko sich selbst ermächtigt haben, weitreichende Entscheidungen im Alleingang zu treffen. So habe der gebürtige Grazer bereits im Sommer festgelegt, dass Talent Arvid Lindblad in der kommenden Saison zu den Racing Bulls befördert werde.

Besonders mit der Entscheidung, McLaren-Nachwuchsfahrer Alex Dunne auf eigene Faust unter Vertrag zu nehmen, obwohl Teamchef Laurent Mekies und Boss Oliver Mintzlaff dagegen gewesen sein sollen, hat sich Marko dem Vernehmen nach keine Freunde gemacht.

Das Red-Bull-Management soll "wütend" gewesen sein und Marko gezwungen haben, den Vertrag sofort aufzulösen. Dies habe dem österreichisch-britischen Rennstall eine sechsstellige Summe gekostet.

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

#28 - Lando Norris (Großbritannien)
#28 - Rubens Barrichello (Brasilien)

Slideshow starten

32 Bilder

Mehr zum Thema

Offiziell: Helmut Marko und Red Bull Racing gehen getrennte Wege

Offiziell: Helmut Marko und Red Bull Racing gehen getrennte Wege

Formel 1
5
End of an Era? Helmut Marko vor dem Aus bei Red Bull

End of an Era? Helmut Marko vor dem Aus bei Red Bull

Formel 1
16
Weltmeister Norris als Wachablöse vor der Saison des Ungewissen

Weltmeister Norris als Wachablöse vor der Saison des Ungewissen

Formel 1
3
Nach Weltmeistertitel: Norris will Startnummer 1 übernehmen

Nach Weltmeistertitel: Norris will Startnummer 1 übernehmen

Formel 1
3
Die 15 besten McLaren-Fahrer aller Zeiten

Die 15 besten McLaren-Fahrer aller Zeiten

Formel 1
6
Sogar Bodyguard engagiert: Höbinger von Millionär gestalkt

Sogar Bodyguard engagiert: Höbinger von Millionär gestalkt

Frauen-Fußball
Neuer Innenverteidiger für Austria Wien

Neuer Innenverteidiger für Austria Wien

Bundesliga
4
Kommentare

Kommentare

Helmut Marko Red Bull Racing Oliver Mintzlaff Motorsport Formel 1