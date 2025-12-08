NEWS

Nach Weltmeistertitel: Norris will Startnummer 1 übernehmen

Lando Norris bestätigt, dass er im kommenden Jahr die Startnummer 1 übernehmen wird – die Nummer, die dem amtierenden Weltmeister zusteht.

Nach Weltmeistertitel: Norris will Startnummer 1 übernehmen Foto: © GETTY
Lando Norris wird im kommenden Jahr mit der Startnummer 1 an den Start gehen.

Als Weltmeister kann man diese Nummer nehmen, ist aber nicht dazu verpflichtet.

"Es ist Tradition. Es gibt sie aus einem bestimmten Grund. Es gibt sie, weil man versuchen kann, sie zu greifen, und man kann hart daran arbeiten, sie zu erreichen", sagt Norris zu "Sky Sports UK".

Er übernimmt damit die Startnummer von Max Verstappen, der vermutlich wieder zu seiner 33 zurückkehren wird.

