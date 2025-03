Helmut Marko erwartet "Vierkampf" um WM-Titel

Im Vorfeld der F1-Saison stand für die Teams in Bahrain eine erste Standortbestimmung an. Bei Red Bull räumt man ein, sich in der Verfolgerrolle zu befinden.

Trotz der zurückhaltenden Prognose sieht Dr. Helmut Marko, Motorsportberater von Red Bull Racing, im Vergleich zum Vorjahr einen "Fortschritt" beim Auto.

"Aber derzeitiger Favorit ist ganz klar McLaren", so der 81-jährige Steirer, der von einem "Vierkampf" um den WM-Titel ausgeht, "wobei McLaren wenn man die Testergebnisse hernimmt bereits einen Vorsprung hat. Das war sowohl in den Short- als auch in den Longruns ersichtlich."

Marko: "Breite an Siegesanwärtern deutlich gewachsen"

Auf McLaren fehlen "derzeit im Longrun zwei bis drei Zehntel", das sei "nicht alarmierend", gibt Marko zu verstehen. Auch der Reifenverschleiß bei McLaren war in Bahrain "deutlich besser" als jener bei Red Bull Racing.

Zu hoch möchte Helmut Marko die erste Standortbestimmung nicht hängen, in Bahrain war das Wetter "außer der Norm" gewesen, demnach seien Vorhersagen schwierig zu treffen. Der 81-Jährige geht grundsätzlich davon aus, dass die gleichen Teams wie im Vorjahr vorne sein werden, jedoch ist "die Breite an Siegesanwärtern deutlich gewachsen". Das führt der Steirer auf das letzte Jahr des technischen Reglements zurück.

Konkrete Chancen auf den WM-Titel räumt er jedoch neben McLaren und Red Bull Racing lediglich Ferrari und Mercedes ein.