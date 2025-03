Haas-Punktesensation in China: "Lasst uns weiter pushen"

"YESS LET'S GOOO!!!"

So liest sich die Nachricht von Esteban Ocon auf der Social-Media-Plattform "X" unmittelbar nach dem Grand Prix von China (zum Rennbericht >>>). Haas fährt nach dem Debakel von Australien - Ocon und Oliver Bearman wurden aufgrund von Ausfällen der Konkurrenz 13. sowie 14. - in Shanghai mit beiden Autos in die Punkte.

Vor den Toren der Millionenstadt belegt Ocon im Qualifying Rang elf, schrammt haarscharf an einem Einzug in das Q3 vorbei. Bearman wird 17. und scheitert an der ersten Qualifikationsrunde. Auf dem Papier deutet zu dem Zeitpunkt vieles auf eine erneute Nullnummer hin, zumal man im Sprint die Plätze 15 (Bearman) und 16 (Ocon) belegte.

Clevere Strategie ist der Schlüssel

Doch was Haas an reiner Performance gegenüber der Konkurrenz fehlt, kompensieren die US-Amerikaner rund um Teamchef Ayao Komatsu mit einer ausgeklügelten Strategie.

Die große Überraschung gelingt auch, weil der VF-25 ein wahrer Reifenflüsterer ist. Ocon fährt mit nur einem Stopp auf Rang sieben, der harte Reifen hält 45 Runden lang durch. Teamkollege Bearman, dem der Franzose eine "unglaubliche Fahrt" attestiert, belegt Platz zehn und trägt den Mediumreifen 30 Runden weit.

"Was ein Rennen", schreibt Ocon auf "X" und setzt fort: "Es fühlt sich so gut an, die ersten Punkte in dieser Saison einzufahren. Was für eine Leistung des Teams, nach dem Rückschlag in der Woche zuvor so zurückzukommen. Lasst uns weiter pushen."

Bei Haas dürfte wohl ausgiebig gefeiert werden, zumal Ocon und Bearman den Rennstall auf den siebten Platz in der Konstrukteurs-WM heben. Die US-Amerikaner halten bei sieben Punkten und haben damit mehr auf dem Konto als Sauber (8./6 Zähler), Racing Bulls (9./3) und Alpine (10./0).

YESS LET’S GOOO!!! What a race and feels so good to get our first points of the season! Incredible team effort to bounce back from where we were just a week ago 💪🏼💪🏼 and mega drive from Ollie to get into the points too 👏🏼 let’s keep pushingggg @HaasF1Team pic.twitter.com/qwoxXUSG1K — Esteban Ocon (@OconEsteban) March 23, 2025

