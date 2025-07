Drittes Silverstone-Training endet mit chaotischen Unfällen

Das letzte freie Training vor dem Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien geht an Charles Leclerc.

Der Monegasse setzt in seinem Ferrari mit 1:25,498 Minuten die schnellste Zeit. Knapp dahinter reiht sich mit Oscar Piastri der schnellste McLaren ein (+0,068 Sek.).

Red-Bull-Pilot Max Verstappen fehlt nicht viel auf die Bestzeit, er wird mit 0,087 Sekunden Rückstand Dritter. Lando Norris belegt Rang vier (+0,108 Sek.).

Danach gibt es einen großen Zeitsprung. Yuki Tsunoda rangiert auf Platz fünf, liegt jedoch bereits 0,606 Sekunden zurück. Die Top zehn werden komplettiert von Oliver Bearman, Alexander Albon, George Russell, Isack Hadjar und Liam Lawson. Lewis Hamilton belegt Rang elf, Kimi Antonelli Platz 14.

Bortoleto und Bearman mit Patzern

In den letzten Minuten der Session wird es noch einmal hektisch: Erst crasht Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto und sorgt damit für eine Rote Flagge und das vorzeitige Ende des dritten Trainings.

Auf dem Weg zurück in die Box klebt dann auch noch Oliver Bearman in der Wand. Der junge Brite verliert bei der Einfahrt in die Boxengasse die Kontrolle über seinen Haas und crasht.

Das Qualifying in Silverstone ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

VIDEO: Der Crash von Gabriel Bortoleto

Bortoleto roda, suspensão quebra e piloto vai parar na brita, no TL3 do GP da Grã-Bretanha



Equipe não deve ter problemas para consertar o carro para a classificação, às 11hpic.twitter.com/mRv2Pv4XoG — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) July 5, 2025

VIDEO: Der Crash von Oliver Bearman

Bearman's crash at the pit entrypic.twitter.com/Td531zQ34K — Holiness (@F1BigData) July 5, 2025

Die 15 besten McLaren-Fahrer aller Zeiten