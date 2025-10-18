NEWS
Formel 1 LIVE: Sprint in Austin
In Austin gibt es ein vollgepacktes Programm. Erstmals richtig ernst wird es im Sprint. LIVE-Ticker:
Die Formel-1-Saison biegt langsam, aber sicher in die Zielgerade. In Austin steht das 19. von insgesamt 24 Rennwochenenden am Programm. Am Samstagabend mitteleuropäischer Zeit steigt zunächst der Sprint (ab 19:30 im LIVE-Ticker >>>).
Von der Pole Position startet Max Verstappen. Der amtierende Weltmeister verwies Lando Norris in der Sprint-Quali am Cicuit of the Americas um 71 Tausendstel auf den zweiten Platz. Dessen McLaren-Teamkollege Oscar Piastri belegt Platz drei.