Formel 1 LIVE: Sprint in Austin

In Austin gibt es ein vollgepacktes Programm. Erstmals richtig ernst wird es im Sprint. LIVE-Ticker:

Formel 1 LIVE: Sprint in Austin Foto: © GETTY
Die Formel-1-Saison biegt langsam, aber sicher in die Zielgerade. In Austin steht das 19. von insgesamt 24 Rennwochenenden am Programm. Am Samstagabend mitteleuropäischer Zeit steigt zunächst der Sprint (ab 19:30 im LIVE-Ticker >>>).

Von der Pole Position startet Max Verstappen. Der amtierende Weltmeister verwies Lando Norris in der Sprint-Quali am Cicuit of the Americas um 71 Tausendstel auf den zweiten Platz. Dessen McLaren-Teamkollege Oscar Piastri belegt Platz drei.

Der Sprint im LIVE-Ticker:


