Formel 1: Qualifying wird erstmals seit zehn Jahren angepasst

Die Formel 1 reagiert damit auf den Cadillac-Einstieg und die damit verbundene Aufstockung des Feldes auf elf Teams.

Formel 1: Qualifying wird erstmals seit zehn Jahren angepasst Foto: © GETTY
2026 wird erstmals nach zehn Jahren wieder das Qualifying in der Formel 1 leicht angepasst. Grund dafür ist der Einstieg von Cadillac als elftes Team.

Künftig scheiden in Q1 und Q2 jeweils sechs statt wie bisher fünf Fahrer aus. Die Regeländerung ist eine Reaktion auf die Erhöhung des Fahrerfelds von 20 auf 22 Piloten in der kommenden Saison.

In Q3 werden allerdings wie gewohnt zehn Fahrer am Start sein und um die Pole kämpfen. Die Länge der einzelnen Sessions wird sich nicht verändern.

Die Kalender-Pläne der Formel 1

Melbourne - Vertrag bis 2037
Shanghai - Vertrag bis 2030

Motorsport Formel 1