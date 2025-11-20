NEWS

Mercedes-Teamchef Toto Wolff verkauft 15 Prozent seiner Anteile

Toto Wolff tritt 15 Prozent seines Anteils am Rennstall an CrowdStrike-Gründer George Kurtz ab.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff verkauft 15 Prozent seiner Anteile Foto: © getty
Teamchef Toto Wolff hat 15 Prozent seines Drittelanteils am Formel-1-Team Mercedes an den CrowdStrike-Gründer George Kurtz abgetreten.

Über die Kaufsumme machten die beiden Parteien am Donnerstag keine Angaben. Gemessen an dem auf über 5 Milliarden Euro geschätzten Wert des Rennstalls beträgt dieser mehr als 260 Millionen Euro. Wolff hatte bisher wie der deutsche Mercedes-Benz-Konzern und das britische Petro-Chemie-Unternehmen Ineos jeweils ein Drittel der Anteile besessen.

Auf die Führung des Teams unter der Ägide des Wieners Wolff habe die Transaktion keine Auswirkungen, wurde betont. Der US-Amerikaner Kurtz wird aber Technologieberater des Teams und gehört künftig wie Wolff, Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius und Ineos-Gründer Jim Ratcliffe dem Strategiegremium des Rennstalls an. Kurtz' Cybersicherheitsunternehmen CrowdStrike ist bereits seit 2019 Sponsor des Teams.

