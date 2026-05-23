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Scheiblingkirchen bejubelt kuriosen Aufstieg in die Regionalliga

Die Niederösterreicher kehren nach drei Jahren zurück in die dritthöchste Spielklasse. Die Entscheidung fiel abseits des Rasens.

Scheiblingkirchen bejubelt kuriosen Aufstieg in die Regionalliga Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der USV Scheiblingkirchen ist zurück in der Regionalliga Ost!

Den Pittentalern gelingt dies aus kuriosem Grunde kampflos. Heute um 15 Uhr wäre man eigentlich auf den SK Korneuburg getroffen, mit einem Sieg wäre der Titel fix gewesen. Die Partie wird allerdings nicht stattfinden, Korneuburg tritt nicht an. Somit wird das Spiel 3:0 für Scheiblingkirchen gewertet.

Zu wenige Spieler

Der Ex-Klub von Roman Mählich verfügt nicht mehr über ausreichend Spieler. Aufgrund von Verletzungen, kurzfristigen Erkrankungen sowie der Hochzeit eines Spielers, bei der auch andere Spieler eingeladen sind, hätte Trainer Sena Mujakic nur noch acht Spieler zur Verfügung gehabt.

Gegenüber der "NÖN" entschuldigt er sich beim Gegner: "Es ist mir extrem peinlich und tut mir leid für Scheiblingkirchen, bei denen ich mich auch entschuldigen muss, aber es hätte einfach keinen Sinn gehabt".

Die alles in allem recht unglückliche Konstellation wird die Scheiblinger aber nicht vom Feiern abhalten: Ab 15 Uhr steigt im Pittentalstadion die Meisterfete.

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