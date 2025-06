Formel 1: Termin für Start der 2026er-Autos steht

Die Formel 1 hat die Termine für die Testfahrten der neuen Generation der Autos ab dem nächsten Jahr festgelegt. Angesichts der Revolution der Boliden gibt es zusätzliche Testtage unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Diese werden schon von 26. bis 30. Jänner in Barcelona stattfinden.

Danach gibt es wie gehabt zwei Testslots in Bahrain, und zwar von 11. bis 13. Februar sowie eine Woche später von 18. bis 20. Februar.

Damit ist die Winterpause heuer besonders kurz, vom Saisonabschluss am 7. Dezember bis zu den ersten Tests vergehen nur 50 Tage.

Außerdem wird der Große Preis von Aserbaidschan im kommenden Jahr an einem Samstag stattfinden. Angesichts eines nationalen Feiertags am Sonntag, dem 27. September, findet der Grand Prix schon am Samstag davor statt, dementsprechend verschiebt sich das ganze Rennwochenende auf Donnerstag bis Samstag.

