"Was für ein Debakel" - Presse zerlegt Red Bull nach Heim-GP

Der Große Preis von Österreich hätte für Red Bull Racing wohl kaum schlechter verlaufen können.

Durch einen Zusammenstoß mit Mercedes-Pilot Kimi Antonelli schied Vierfachweltmeister Max Verstappen bereits nach zwei gefahrenen Kurven aus und musste sich wohl vorab vom Rennen um die Weltmeisterschaft verabschieden (Zum Rennbericht >>>).

Teamkollege Yuki Tsunoda räumte zudem Alpine-Pilot Franco Colapinto in Runde 31 ab, ruinierte sich seinen Frontflügel und landete als letzter Fahrer im Feld auf Rang 17.

Passend zu einem rabenschwarzen Tag folgte nach dem Rennen prompt das Urteil der Presse, die mit Red Bull hart ins Gericht ging. Rennsieger Lando Norris streute man hingegen Rosen:

DEUTSCHLAND

"Bild": "Max Verstappen erlebt beim Großen Preis von Österreich einen Arbeitstag zum Vergessen. Der Red-Bull-Weltmeister scheidet bereits in der dritten Kurve aus - weil Mercedes-Pilot Kimi Antonelli ihn abräumt."

"Die Welt": "Was für ein Debakel beim Heimspiel von Red Bull in Österreich. Max Verstappen scheidet nach einem unverschuldeten Crash schon in der ersten Runde aus. Red Bull schreibt den Titel schon ab. McLaren feiert einen nie gefährdeten Doppelerfolg."

"Frankfurter Allgemeine Zeitung": "Die Reifen leiden, die Nerven sowieso: McLaren-Pilot Lando Norris triumphiert beim Grand Prix von Österreich vor Teamkollege Oscar Piastri. Weltmeister Max Verstappen scheidet früh nach einer Karambolage aus."

"Münchner Merkur": "Mit eigenen Augen musste die Red-Bull-Führungsetage frustriert das wohl bevorstehende Ende einer Formel-1-Ära mitverfolgen. Das Blitz-Aus von Max Verstappen in der Auftaktrunde beim Heimspiel in Spielberg war das vermutlich deutlichste Zeichen, dass der Niederländer die vage Hoffnung auf seinen fünften WM-Titel nacheinander begraben muss."

"Hamburger Abendblatt": "Ein Mittagsschläfchen vor dem Start, dann das Comeback im Titelkampf: Lando Norris hat beim Großen Preis von Österreich nach einer starken Vorstellung triumphiert und sich im WM-Fight mit Oscar Piastri eindrucksvoll zurückgemeldet."

SCHWEIZ

"Tages-Anzeiger": "Ein Knall, und die schöne Party in Orange ist endgültig vorbei. Zehntausende Niederländer sind wieder in die Steiermark gereist, um ihrem Idol im Red Bull zuzujubeln, Max Verstappen, dem Weltmeister der letzten vier Jahre. Doch dann dämpft der 27-Jährige mit seinem siebenten Startplatz schon am Samstag die Erwartungen. Und erlischt der letzte Funke Hoffnung, als noch nicht einmal eine Runde gefahren ist."

"Blick": "Nur Rang sieben im Qualifying und dann beim GP in der Startrunde unverschuldet ausgeschieden – Max Verstappen erlebt in Spielberg ein Wochenende zum Vergessen. Und mit ihm leidet die 'Orange Army', die zahlreich an den Red-Bull-Ring gekommenen Fans des Holländers.

NIEDERLANDE

"AD": "Für Max Verstappen und Red Bull Racing wurde das Heimrennen in Österreich zu einer dramatischen Ausgabe. McLaren machte ein goldenes Geschäft mit einem Doppelsieg und Lando Norris revanchierte sich für einen schlechten Auftritt in Kanada. Zwanzig Sekunden oder so, dann war Max Verstappens Sonntag vorbei. Vom siebenten Startplatz aus hatte er sich wenig Illusionen gemacht, aber er hatte nicht erwartet, dass dieser Grand Prix so dramatisch werden würde."

"De Telegraaf": "Für Verstappen endete das gesamte Wochenende auf dem Red Bull Ring, wohlgemerkt das Heimrennen seines Teams, in einem Fiasko. Nach dem siebenten Platz im Qualifying war das Rennen am Sonntag für ihn bereits nach einer Runde vorbei, nachdem er in Kurve 3 von Kimi Antonelli (Mercedes) angerempelt wurde. Obwohl sich dieser kurz darauf entschuldigte, war das Rennen für beide Fahrer beendet."

GROSSBRITANNIEN

"Independent": "Lando Norris hat den Kampf der McLarens gewonnen und mit seinem Sieg in Österreich die Moral gestärkt, die ihm in der Weltmeisterschaft noch einmal Auftrieb gibt."

"Guardian": "Lando Norris gewann den Großen Preis von Österreich nach einem harten, spannenden Kampf mit seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. (...) Nach ihrem Aufeinandertreffen beim letzten Rennen in Kanada muss McLaren das Herz in die Hose gerutscht sein, denn Norris und Piastri lieferten sich im ersten Renndrittel ein packendes Duell, bei dem es bis zur Zielflagge spannend blieb."

"The Sun": "Lando Legende."

SPANIEN

"As": "Es gab Kämpfe, Schlachten, Spannungen zwischen den Teamkollegen und Fehler, aber Norris gewann den GP von Österreich und ist damit wieder auf Titeljagd. Damit hat er sieben Punkte auf Piastri gutgemacht, aber die Tatsache, dass er sich von einem ungeschickten Crash in Kanada mit dem besten Wochenende der Saison in Spielberg - Pole, Sieg und Wiedergutmachung - erholt hat, ist viel wertvoller."

"Marca": "Norris dominiert Piastri, Verstappen sagt adiós."

"Sport": "Nach dem Fiasko in Kanada stand das McLaren-Duo wieder auf dem Podium. Es dominierte seine Konkurrenten mit großer Autorität und lieferte sich ein intensives Kopf-an-Kopf-Rennen, das diesmal nicht wie in Montreal in einem Drama endete."

