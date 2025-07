Die Planungen für den Formel-1-Einstieg von Audi 2026 laufen auf Hochtouren.

Am Mittwochvormittag hat der deutsche Automobilkonzern einen großen Sponsoren-Deal verkündet: Das britische Fintech-Unternehmen Revolut wird Titelpartner, heißt es vonseiten des deutschen Automobilkonzerns. Genaue Details zum finanziellen Volumen oder zum offiziellen Teamnamen wurden nicht genannt.

Vielmehr brachte Gernot Döllner, CEO von Audi, seine Freude über die Partnerschaft zum Ausdruck: "Audi betritt die Formel 1 mit einem klaren Anspruch: Die Plattform als technologisch relevante und wirtschaftlich nachhaltige Investition in die Zukunft der Marke Audi zu nutzen. Wir glauben fest an den Erfolg unseres Projekts, das wir mit einer realistischen Haltung und dem Mindset von kontinuierlicher Verbesserung angehen. Mit Revolut haben wir einen Partner gefunden, der unsere Ambitionen und Haltung teilt."

Für Revolut-Chef Nik Storonsky ist es "eine bedeutende Partnerschaft" - denn das britische Unternehmen agiert nicht nur als Sponsor. "Ab 2026 wird Revolut mit seinen Lösungen zentrale Bereiche unseres operativen Geschäfts unterstützen", verrät der künftige Audi-Teamchef Jonathan Wheatley.

Revolut ist Audis zweiter großer Sponsor in der Formel 1. Mit dem Mineralölkonzern BP arbeitet der deutsche Automobilkonzern schon seit Beginn der Entwicklung am F1-Motor zusammen.

