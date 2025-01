Fix! Traditionsstrecke bleibt bis 2031 im Formel-1-Kalender

Das Traditionsrennen in Spa-Francorchamps bleibt der Formel 1 langfristig erhalten.

Der Große Preis von Belgien hat seinen 2025 auslaufenden Vertrag bis Ende 2031 verlängert und seinen Verbleib im Kalender der Motorsport-Königsklasse langfristig abgesichert.

In jedem Jahr wird das Rennen auf der Traditionsstrecke, die bereits seit der ersten Formel-1-Weltmeisterschaft 1950 dem Rennkalender angehört, aber nicht ausgetragen. In den Jahren 2028 und 2030 wird stattdessen auf einer anderen Strecke gefahren. Insgesamt wird das Rennen in Spa in den kommenden sechs Jahren also lediglich vier Mal stattfinden.

Mit welchem anderen Rennen Spa zukünftig rotieren wird, ist noch nicht geklärt. Zuletzt kursierten allerdings Gerüchte um einen jährlichen Wechsel mit dem Rennen im niederländischen Zandvoort.

"Umfangreiche Arbeiten durchgeführt"

"Spa-Francorchamps wird zu Recht von Fahrern und Fans gleichermaßen als eine der besten Rennstrecken der Welt gepriesen und hat in vielen Saisons der Formel 1 einige unglaubliche Momente erlebt", sagt Formel-1-Boss Stefano Domenicali.

"In den vergangenen Jahren wurden umfangreiche Arbeiten durchgeführt, um die Anlage und das Gesamterlebnis für die Fans zu verbessern. Ich möchte dem Veranstalter und der wallonischen Regierung meine Anerkennung für ihr Engagement und ihre leidenschaftliche Unterstützung der Formel 1 in Belgien aussprechen", fügt der Italiener hinzu.

BREAKING: We've agreed a multi-year extension with the iconic Circuit de Spa-Francorchamps that will see the #BelgianGP on the calendar in 2026, 2027, 2029 and 2031! 🇧🇪#F1 pic.twitter.com/IPexBCYzEc — Formula 1 (@F1) January 8, 2025