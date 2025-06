Beim Großen Preis von Österreich gehörte auch der ORF zu den Gewinnern: Im Schnitt 704.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten am Sonntag in ORF 1 das Formel 1-Rennen in Spielberg, was einem Marktanteil von 54 Prozent entspricht.

In der Zielgruppe 12 bis 49 Jahren schaffte das Motorsportspektakel 64 Prozent Marktanteil, bei der Altersgruppe bis 29 Jahren sogar 76 Prozent - und damit den Spielberg-Bestwert seit 2003 bzw. seit 1995, teilte der ORF am Montag via Aussendung mit.

Spektakuläre Bilder: Überschlag-Crash in Spielberg