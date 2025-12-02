Fans von Ligue-1-Klub schlagen und bespucken eigene Spieler

Der französische Erstligist OGC Nizza steckt in der Krise. In der Ligue 1 rangiert der Klub auf dem enttäuschenden 10. Tabellenplatz. In der Europa League steht man nach fünf Niederlagen auf dem letzten Rang.

Nach der 1:3-Niederlage beim FC Lorient am Sonntag entlud sich die Wut der Fans. Rund 400 Anhänger warteten nach der sechsten Pflichtspiel-Pleite in Serie vor dem Trainingszentrum auf die Ankunft des Mannschaftsbusses. Was zunächst nach einer friedlichen Aussprache aussah, eskalierte im Anschluss völlig.

Mehrere Spieler wurden bedrängt, beleidigt, geschlagen und bespuckt. Nach Informationen der "L'Equipe" drangen einige Ultras sogar in den Teambus ein.

Besonders heftig traf es die Profis Jeremie Boga und Terem Moffi. Ex-Lorient-Spieler Moffi soll nach der Niederlage am Sonntag mit seinem ehemaligen Vereinspräsidenten gescherzt haben. Beide Spieler sollen Schläge gegen den Kopf und den Unterleib erlitten haben. Laut Augenzeugen sollen sie zudem bespuckt worden sein. Attacken habe es demnach auch gegen Nizza-Sportdirektor Florian Maurice gegeben.