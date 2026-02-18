FIA schiebt Mercedes-Trick Riegel vor - aber mit Verspätung

Die große Reglement-Revolution der Formel 1 2026 geht auch mit ganz neuen Power Units einher. Mercedes hat sich dabei eines Tricks bedient, der einen Vorteil verschaffen wird.

Im Motor des Herstellers herrscht bei Betriebstemperatur ein höheres Sprit-Verdichtungsverhältnis als eigentlich erlaubt. Das kann offiziell nicht überprüft werden, da die Messungen bei Raumtemperatur vorgenommen werden.

Nun hat die FIA gemeinsam mit den Motor-Herstellern ein Verfahren entwickelt, die Messungen bei einer Temperatur von 130 Grad ermöglicht. In den nächsten zehn Tagen soll die Anpassung abgesegnet werden.

Der Haken an der Sache: In Kraft treten kann die Änderung erst mit 1. August, da auch das FIA World Motor Sport Council einen Haken darunter setzen muss. Bis dahin werden 13 Rennen der Saison 2026 absolviert sein.