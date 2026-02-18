NEWS

FIA schiebt Mercedes-Trick Riegel vor - aber mit Verspätung

Die Regelmacher reagieren auf ein Regel-Schlupfloch, das von Mercedes ausgenutzt wurde. Bis die Anpassung wirksam wird, vergeht aber die Hälfte der F1-Saison.

FIA schiebt Mercedes-Trick Riegel vor - aber mit Verspätung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die große Reglement-Revolution der Formel 1 2026 geht auch mit ganz neuen Power Units einher. Mercedes hat sich dabei eines Tricks bedient, der einen Vorteil verschaffen wird.

Im Motor des Herstellers herrscht bei Betriebstemperatur ein höheres Sprit-Verdichtungsverhältnis als eigentlich erlaubt. Das kann offiziell nicht überprüft werden, da die Messungen bei Raumtemperatur vorgenommen werden.

Nun hat die FIA gemeinsam mit den Motor-Herstellern ein Verfahren entwickelt, die Messungen bei einer Temperatur von 130 Grad ermöglicht. In den nächsten zehn Tagen soll die Anpassung abgesegnet werden.

Der Haken an der Sache: In Kraft treten kann die Änderung erst mit 1. August, da auch das FIA World Motor Sport Council einen Haken darunter setzen muss. Bis dahin werden 13 Rennen der Saison 2026 absolviert sein.

Formel 1: Alle vorgestellten Autos der Saison 2026 in Bildern

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Red Bull Racing

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Nach 20 Jahren: Red Bull verliert Chefdesigner

Nach 20 Jahren: Red Bull verliert Chefdesigner

Formel 1
Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 12 (18.2.)

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 12 (18.2.)

Olympia
Frauen-Fußball: "Richtung stimmt, mehr Professionalität gefragt!"

Frauen-Fußball: "Richtung stimmt, mehr Professionalität gefragt!"

Fußball
Debakel für Österreichs Biathlon-Frauen in der Staffel

Debakel für Österreichs Biathlon-Frauen in der Staffel

Olympia
2
Ehemaliger deutscher Nationalspieler verlässt Schalke

Ehemaliger deutscher Nationalspieler verlässt Schalke

International
1
Truppe nach Olympia-Slalom: "Ich war am Tiefpunkt"

Truppe nach Olympia-Slalom: "Ich war am Tiefpunkt"

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 87/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 87/116 Entscheidungen

Olympia
3

Kommentare

Motorsport Formel 1 Mercedes (F1) FIA