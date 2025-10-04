Suche
    news

    Bitter! Zwei Disqualifikationen nach der Singapur-Quali

    Ein DRS-Vergehen sorgt beim britischen Traditionsrennstall für eine Disqualifikation. Damit fallen beide Piloten ans Ende der Startaufstellung zurück.

    Bitter! Zwei Disqualifikationen nach der Singapur-Quali
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Bittere Nachrichten für Williams!

    Sowohl Alexander Albon als auch Carlos Sainz werden nach einem DRS-Vergehen bei der Qualifikation in Singapur disqualifiziert und müssen den Grand Prix nun vom Ende der Startaufstellung in Angriff nehmen. >>> Russell erobert die Pole-Position in Singapur

    Ausschlaggebend dafür ist die Spannweite des Heckflügels der beiden Williams-Boliden. Denn sowohl der Thailänder als auch der Spanier haben bei ihren Boliden das Limit auf den äußeren Bereichen des Heckflügels überschritten.

    "Beide Autos überschritten das maximale Limit von 85 mm auf beiden Seiten des äußeren Bereichs des Heckflügels", vermeldete Jo Bauer, der technische Delegierte der FIA.

    Infolgedessen erzeugten die beiden Boliden weniger Abtrieb und dementsprechend weniger Luftwiderstand.

    Damit fällt das Williams-Duo um Albon (12.) und Sainz (13.) auf die letzten beiden Startplätze zurück.

     

    Unbrechbare Formel-1-Rekorde

    Unbrechbare Formel-1-Rekorde
    Größter Abstand zu Platz zwei
    Ältester Rennstarter

    Slideshow starten

    12 Bilder

    Mehr zum Thema

    Formel 1 LIVE: Das Rennen in Singapur

    Formel 1 LIVE: Das Rennen in Singapur

    Formel 1
    "Fantastisch" - McLaren jubelt über zehnten WM-Titel

    "Fantastisch" - McLaren jubelt über zehnten WM-Titel

    Formel 1
    1
    Strafe! Lewis Hamilton verliert Platz sieben

    Strafe! Lewis Hamilton verliert Platz sieben

    Formel 1
    Alonso und Hamilton am Scheideweg

    Alonso und Hamilton am Scheideweg

    Formel 1
    1
    Hitzeschlacht in Singapur: Piloten bekommen Kühlwesten

    Hitzeschlacht in Singapur: Piloten bekommen Kühlwesten

    Formel 1
    Alonso mit Bestzeit im ersten Singapur-Training

    Alonso mit Bestzeit im ersten Singapur-Training

    Formel 1
    WM-Leader Piastri im zweiten Singapur-Training knapp voran

    WM-Leader Piastri im zweiten Singapur-Training knapp voran

    Formel 1
    Crash in der Boxengasse: Diese Strafe erhält Ferrari

    Crash in der Boxengasse: Diese Strafe erhält Ferrari

    Formel 1

    Kommentare