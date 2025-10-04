Bitter! Zwei Disqualifikationen nach der Singapur-Quali

Bittere Nachrichten für Williams!

Sowohl Alexander Albon als auch Carlos Sainz werden nach einem DRS-Vergehen bei der Qualifikation in Singapur disqualifiziert und müssen den Grand Prix nun vom Ende der Startaufstellung in Angriff nehmen. >>> Russell erobert die Pole-Position in Singapur

Ausschlaggebend dafür ist die Spannweite des Heckflügels der beiden Williams-Boliden. Denn sowohl der Thailänder als auch der Spanier haben bei ihren Boliden das Limit auf den äußeren Bereichen des Heckflügels überschritten.

"Beide Autos überschritten das maximale Limit von 85 mm auf beiden Seiten des äußeren Bereichs des Heckflügels", vermeldete Jo Bauer, der technische Delegierte der FIA.

Infolgedessen erzeugten die beiden Boliden weniger Abtrieb und dementsprechend weniger Luftwiderstand.

Damit fällt das Williams-Duo um Albon (12.) und Sainz (13.) auf die letzten beiden Startplätze zurück.

