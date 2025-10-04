Suche
    news

    Traumrunde! Russell holt sich die Pole in Singapur

    Der Mercedes-Pilot gewinnt das Qualifying in Singapur vor Max Verstappen. Das McLaren-Duo um Piastri und Norris muss sich geschlagen geben.

    Traumrunde! Russell holt sich die Pole in Singapur
    Textquelle: © LAOLA1.at

    George Russell sichert sich beim Qualifying in Marina Bay die Pole-Position! Der britische Mercedes-Pilot umkurvt unter Nachthimmel den Stadtkurs mit einer 1:29,158-Runde.

    Max Verstappen (Red Bull) landet nach den beiden Rennsiegen in Monza und Baku auf dem zweiten Platz (+0,182). Dahinter folgt WM-Leader Oscar Piastri (McLaren/+0,366) und Andrea Kimi Antonelli (Mercedes/+0,379).

    Lando Norris muss sich indes mit dem fünften Platz zufriedengeben (+0,428). Das Ferrari-Duo um Lewis Hamilton (6./+0,530) und Charles Leclerc (7./+0,626) spielen im Kampf um die Pole keine Rolle.

    Isack Hadjar (Racing Bulls) darf sich über den achten Platz freuen (+0,688). Oliver Bearman (Haas/+0,710) und Fernando Alonso (Aston Martin/+0,797) komplettieren die Top-10 für das morgige Rennen.

    Tsunoda scheitert klar am Einzug in das Q3

    Bereits vor dem entscheidenden dritten Quali-Segment muss sich hingegen Yuki Tsunoda ein weiteres Mal verabschieden. Der Japaner belegt nur den 15. Platz. Auch Nico Hülkenberg (Sauber/11.), das Williams-Duo um Alexander Albon (12.) und Carlos Sainz (13.) und Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson (14.) scheiten am Sprung in das Q3.

    Im ersten Quali-Segment gibt es indes keine Überraschungen. Gabriel Bortoleto (Sauber/16.), Lance Stroll (Aston Martin/17.), Franco Colapinto (Alpine/18.), Esteban Ocon (Haas/19.) und Pierre Gasly (Alpine/20.) verpassen den Einzug in das Q2. Der Franzose muss seinen Boliden indes in Kurve 11 abstellen und sorgt für eine späte gelbe Flagge.

    Somit steht morgen das spektakuläre Nachtrennen im südostasiatischen Stadtstaat in Marina Bay (14:00 Uhr) an (>>> in unserem LIVE-Ticker).

    Unbrechbare Formel-1-Rekorde

    Unbrechbare Formel-1-Rekorde
    Größter Abstand zu Platz zwei
    Ältester Rennstarter

    Slideshow starten

    12 Bilder

    Mehr zum Thema

    Formel 1 LIVE: Das Rennen in Singapur

    Formel 1 LIVE: Das Rennen in Singapur

    Formel 1
    Russell nach Singapur-Pole: "Es fühlt sich großartig an"

    Russell nach Singapur-Pole: "Es fühlt sich großartig an"

    Formel 1
    11
    Russell gewinnt in Singapur - Norris vor Piastri

    Russell gewinnt in Singapur - Norris vor Piastri

    Formel 1
    8
    "Fantastisch" - McLaren jubelt über zehnten WM-Titel

    "Fantastisch" - McLaren jubelt über zehnten WM-Titel

    Formel 1
    1
    Verstappen markiert die Bestzeit im FP3 in Singapur

    Verstappen markiert die Bestzeit im FP3 in Singapur

    Formel 1
    Formel 1 LIVE: Qualifying in Singapur

    Formel 1 LIVE: Qualifying in Singapur

    Formel 1
    Crash in der Boxengasse: Diese Strafe erhält Ferrari

    Crash in der Boxengasse: Diese Strafe erhält Ferrari

    Formel 1
    WM-Leader Piastri im zweiten Singapur-Training knapp voran

    WM-Leader Piastri im zweiten Singapur-Training knapp voran

    Formel 1

    Kommentare