Traumrunde! Russell holt sich die Pole in Singapur

George Russell sichert sich beim Qualifying in Marina Bay die Pole-Position! Der britische Mercedes-Pilot umkurvt unter Nachthimmel den Stadtkurs mit einer 1:29,158-Runde.

Max Verstappen (Red Bull) landet nach den beiden Rennsiegen in Monza und Baku auf dem zweiten Platz (+0,182). Dahinter folgt WM-Leader Oscar Piastri (McLaren/+0,366) und Andrea Kimi Antonelli (Mercedes/+0,379).

Lando Norris muss sich indes mit dem fünften Platz zufriedengeben (+0,428). Das Ferrari-Duo um Lewis Hamilton (6./+0,530) und Charles Leclerc (7./+0,626) spielen im Kampf um die Pole keine Rolle.

Isack Hadjar (Racing Bulls) darf sich über den achten Platz freuen (+0,688). Oliver Bearman (Haas/+0,710) und Fernando Alonso (Aston Martin/+0,797) komplettieren die Top-10 für das morgige Rennen.

Tsunoda scheitert klar am Einzug in das Q3

Bereits vor dem entscheidenden dritten Quali-Segment muss sich hingegen Yuki Tsunoda ein weiteres Mal verabschieden. Der Japaner belegt nur den 15. Platz. Auch Nico Hülkenberg (Sauber/11.), das Williams-Duo um Alexander Albon (12.) und Carlos Sainz (13.) und Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson (14.) scheiten am Sprung in das Q3.

Im ersten Quali-Segment gibt es indes keine Überraschungen. Gabriel Bortoleto (Sauber/16.), Lance Stroll (Aston Martin/17.), Franco Colapinto (Alpine/18.), Esteban Ocon (Haas/19.) und Pierre Gasly (Alpine/20.) verpassen den Einzug in das Q2. Der Franzose muss seinen Boliden indes in Kurve 11 abstellen und sorgt für eine späte gelbe Flagge.

Somit steht morgen das spektakuläre Nachtrennen im südostasiatischen Stadtstaat in Marina Bay (14:00 Uhr) an (>>> in unserem LIVE-Ticker).

