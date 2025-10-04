Suche
    Bestätigt: Red Bull beschäftigt sich mit Fahrer-Talent

    Alex Dunne soll bei Red Bull hoch im Kurs stehen. Seine Zeit bei McLaren endet in diesem Jahr.

    Bestätigt: Red Bull beschäftigt sich mit Fahrer-Talent Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Schnappt sich Red Bull Racing Fahrer-Talent Alex Dunne?

    Der 19-jährige Ire bestätigte in den vergangenen Tagen sein überraschendes Aus bei McLaren. Man habe sich auf eine einvernehmliche Trennung geeingt, so Dunne. 

    Der Ire galt als eines der größten Talente des McLaren-Entwicklungsprogramms und durfte heuer bereits zwei Formel-1-Trainings für den amtierenden Konstrukteurs-Weltmeister absolvieren.

    So kommt es auch nicht überraschend, dass Red Bull Racing seine Fühler nach Dunne ausstreckt. Red-Bull-Berater Helmut Marko bestätigt das Interesse am 19-Jährigen.

    "Werden uns sicher unterhalten"

    "Alex Dunne ist ein sehr schneller, aggressiver, junger Fahrer – passt demnach zu Red Bull", sagt Marko im Gespräch mit "Sky". "Dadurch, dass er jetzt absolut frei ist, im Einvernehmen mit McLaren gelöst, ist das natürlich jemand, mit dem wir uns sicher unterhalten."

    Kommende Saison wohl weiterhin Formel 2

    Aktuell fährt Dunne in der Formel 2 und liegt trotz vereinzelten Rückschlägen auf Rang fünf der Gesamtwertung. Laut "BBC" dürfte er zunächst ins Red-Bull-Entwicklungsprogramm aufgenommen werden – eine Saison in der Formel 2 könnte 2026 noch dazukommen.

    Marko zeigt sich jedenfalls angetan: "Er hat eine fantastische Fahrzeugbeherrschung und ist schnell."

