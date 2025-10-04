Crash in der Boxengasse: Diese Strafe erhält Ferrari

Unschöner Zwischenfall vor dem Grand Prix von Singapur: Ferrari kassiert für einen gefährlichen Boxencrash im zweiten Training eine Geldstrafe von 10.000 Euro.

"Rechtfertigt schwere Strafe"

Charles Leclerc war am Freitag aus der Boxengasse gewunken worden – übersah jedoch McLaren-Pilot Lando Norris und krachte in dessen Boliden. Während Leclerc weiterfahren konnte, musste bei Norris der Frontflügel gewechselt werden.

Die FIA-Stewards reagierten mit einer klaren Ansage: "Dieser Verstoß rechtfertigt eine schwerere Strafe als in der Vergangenheit", heißt es in der Begründung. Die Folge: Eine saftige Geldbuße für die Scuderia.

Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥#F1 #SingaporeGP

