Suche
    news

    Crash in der Boxengasse: Diese Strafe erhält Ferrari

    Beim zweiten Training in Singapur kracht’s in der Pit-Lane. Die Konsequenz ist eine Geldstrafe für Ferrari.

    Crash in der Boxengasse: Diese Strafe erhält Ferrari Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Unschöner Zwischenfall vor dem Grand Prix von Singapur: Ferrari kassiert für einen gefährlichen Boxencrash im zweiten Training eine Geldstrafe von 10.000 Euro.

    "Rechtfertigt schwere Strafe"

    Charles Leclerc war am Freitag aus der Boxengasse gewunken worden – übersah jedoch McLaren-Pilot Lando Norris und krachte in dessen Boliden. Während Leclerc weiterfahren konnte, musste bei Norris der Frontflügel gewechselt werden.

    Die FIA-Stewards reagierten mit einer klaren Ansage: "Dieser Verstoß rechtfertigt eine schwerere Strafe als in der Vergangenheit", heißt es in der Begründung. Die Folge: Eine saftige Geldbuße für die Scuderia.

    WM-Leader Piastri im zweiten Singapur-Training knapp voran

    WM-Leader Piastri im zweiten Singapur-Training knapp voran

    Formel 1

    Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

    Vorschau
    #28 - Rubens Barrichello (Brasilien)
    #28 - Jacques Villeneuve (Kanada)

    Slideshow starten

    31 Bilder

    Mehr zum Thema

    Russell nach Singapur-Pole: "Es fühlt sich großartig an"

    Russell nach Singapur-Pole: "Es fühlt sich großartig an"

    Formel 1
    11
    Formel 1 LIVE: Das Rennen in Singapur

    Formel 1 LIVE: Das Rennen in Singapur

    Formel 1
    "Fantastisch" - McLaren jubelt über zehnten WM-Titel

    "Fantastisch" - McLaren jubelt über zehnten WM-Titel

    Formel 1
    1
    Russell gewinnt in Singapur - Norris vor Piastri

    Russell gewinnt in Singapur - Norris vor Piastri

    Formel 1
    8
    Strafe! Lewis Hamilton verliert Platz sieben

    Strafe! Lewis Hamilton verliert Platz sieben

    Formel 1
    Verstappen markiert die Bestzeit im FP3 in Singapur

    Verstappen markiert die Bestzeit im FP3 in Singapur

    Formel 1
    Formel 1 LIVE: Qualifying in Singapur

    Formel 1 LIVE: Qualifying in Singapur

    Formel 1
    Traumrunde! Russell holt sich die Pole in Singapur

    Traumrunde! Russell holt sich die Pole in Singapur

    Formel 1

    Kommentare