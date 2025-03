Antonelli beschädigt den Unterboden - Lawson selbstkritisch

Andrea Kimi Antonelli erwischt ein katastrophales Qualifying bei seinem Formel-1-Debüt (die Stimmen der Top Drei zum Qualifying >>>).

Der Mercedes-Rookie scheidet im ersten Segment aus, wird das Rennen am Sonntag nur von Rang 16 in Angriff nehmen (So, ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Dass sowohl der Italiener als auch die Silberpfeile rund um den Wiener Teamchef Toto Wolff hinter den eigenen Erwartungen geblieben sind, liegt auf der Hand.

Antonelli beschädigt im Albert Park an einem Randstein den Unterboden des W16, was zur Folge hat, dass die Aerodynamik entlang der Unterseite des Autos nicht mehr perfekt funktioniert.

Wolff betont gegenüber "Sky", dass der Vorfall "ein bisschen unglücklich" gewesen sei, während sich der Youngster einfach nur ärgert und auf die Bedingungen auf der Strecke verweist: "Ich bin die gleiche Linie wie im dritten Training gefahren. Es lag eine große Menge Kies auf dem Randstein und als ich drüber gefahren bin, habe ich mir den Schaden zugezogen."

Antonelli glaubt, dass er ohne Beschädigung in das zweite Qualifying eingezogen wäre und damit "um eine deutlich bessere Platzierung hätte kämpfen können."

Lawson: "Sollte nicht abfliegen"

Neben dem Mercedes-Jungstar erwischt auch Red-Bull-Pilot Liam Lawson einen rabenschwarzen Auftakt in die Saison 2025. Der Neuseeländer scheidet nach einem Fahrfehler in der entscheidenden Runde in Q1 aus.

Zwar war ihm nicht geholfen, dass er das dritte Training aufgrund eines Defekts verpasst hatte, Lawson betont aber über seinen Fehler: "Ich sollte im Qualifying auch nicht abfliegen." Aber: "Wir haben das Gefühl, dass wir heute einen Schritt mit dem Auto gemacht haben."

Der Neo-Teamkollege von Max Verstappen hatte generell einen schwierigen Einstand im Albert Park. Im ersten Training lag er auf Rang 16, im zweiten nur auf der 17. Und im Dritten war er gar nicht dabei.

