Alpine trennt sich von Rennfahrer-Talent

Jack Doohan (22) und der französische Rennstall gehen nach zwei Saisons getrennte Wege.

Es hatte sich bereits angebahnt, nun ist es offiziell.

Formel-1-Team Alpine und Jack Doohan (22) gehen nach zwei Saisons getrennte Wege. Der Australier übernahm beim Saisonfinale 2024 das Cockpit von Esteban Ocon, in der Folgesaison 2025 wurde er Stammfahrer im französischen Rennstall - allerdings nur für sechs Rennen.

Doohan wurde durch Franco Colapinto ersetzt, blieb allerdings offiziell Ersatzfahrer bei Alpine. Nach Saisonende endet das Kapitel nun.

"Das Team dankt Jack für sein Engagement und seine Professionalität in den letzten vier Jahren, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke, und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft", so das F1-Team im Statement.

