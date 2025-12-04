Félix Auger-Aliassime zählt zu den talentiertesten und vielversprechendsten Spielern auf der ATP-Tour. Der kanadische Top-Athlet begeistert seit Jahren mit außergewöhnlicher Athletik, beeindruckender Spielstärke und konstant starken Leistungen bei den größten Turnieren der Welt. Mit seinem dynamischen Spielstil und seiner spektakulären Shot-Making-Qualität hat er sich fest in der Weltspitze etabliert.

Für alle Tennisfans und Sammler stellt Babolat einen original signierten Babolat “Pure Aero 98” Tennisschläger zur Verfügung – ein exklusives Modell, das von Félix Auger-Aliassime persönlich handsigniert wurde.

Du bietest auf etwas, das du nicht kaufen kannst: Ein von Félix Auger-Aliassime, aktuell Fünftplatzierter der ATP-Rangliste, handsignierter Tennisschläger.

Babolat Pure Aero 98

Original signiert

Marke: Babolat

Farbe: Grau Gelb Weiß

Griffstärke: 2

Unbesaitet

Der Erlös der Auktion „Für Tennisfans:Signierter Babolat Tennisschläger von Félix-Auger Aliassime“ geht direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Österreichische Sporthilfe.

Nutze die Gelegenheit, dieses besondere Sammlerstück zu ersteigern – und unterstütze damit die österreichische Sporthilfe sowie den heimischen Nachwuchs- und Behindertensport.